imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sport e Ceará estão escalados para o duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro nesta quarta-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/10/2025
19:08
Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraSport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Sport e Ceará estão escalados para o duelo desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão. Os técnicos Daniel Paulista e Léo Condé já definiram as equipes que estarão em campo.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Sport vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. O Ceará, por sua vez, recebeu o Santos em seu último jogo e venceu por 3 a 0. O Leão é o 20º colocado na tabela do torneio, com 16 pontos. O Vovô está em décimo lugar, tendo 34 pontos.

A equipe de Daniel Paulista tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho.

O Ceará de Léo Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor e dos meio-campistas Dieguinho e Fernando Sobral. O Alvinegro está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

➡️ Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
SPORT X CEARÁ
28ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

ESCALAÇÕES

SPORT: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

