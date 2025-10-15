Sport e Ceará estão escalados para o duelo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro nesta quarta-feira
Sport e Ceará estão escalados para o duelo desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão. Os técnicos Daniel Paulista e Léo Condé já definiram as equipes que estarão em campo.
O Sport vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. O Ceará, por sua vez, recebeu o Santos em seu último jogo e venceu por 3 a 0. O Leão é o 20º colocado na tabela do torneio, com 16 pontos. O Vovô está em décimo lugar, tendo 34 pontos.
A equipe de Daniel Paulista tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho.
O Ceará de Léo Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor e dos meio-campistas Dieguinho e Fernando Sobral. O Alvinegro está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X CEARÁ
28ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
⚽ ESCALAÇÕES
SPORT: Gabriel Vasconcellos; Aderlan, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
