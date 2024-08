Ramón Díaz durante partida do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 06:10 • São Paulo (SP)

Corinthians encara o Bragantino nesta terça-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em um duelo que pode alterar o planejamento do clube para o restante da temporada. Após vencer por 2 a 1 o confronto de ida, a equipe comandada por Ramón Díaz decide a vaga para a próxima fase na Neo Química Arena.

Até o momento, o Timão acumula 1,9 milhão de dólares (R$ 10,2 milhões na atual cotação) em premiações. Caso avance às quartas de final, o Corinthians irá faturar mais 700 mil dólares (R$ 3,7 milhões).

O título da competição continental, inclusive, garante o time do Parque São Jorge na próxima edição da Copa do Brasil, algo essencial para as finanças da instituição a curto prazo.

Premiação da Sul-Americana

Primeira fase: 225 mil dólares (R$ 1,125 milhão) para os mandantes, e 250 mil dólares (R$ 1,25 milhão) para os visitantes

Fase de grupos: 900 mil dólares (R$ 4,5 milhões) + 115 mil dólares por vitória (R$ 575 mil) *

Playoff: 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões) *

Oitavas de final: 600 mil dólares (R$ 3,24 milhões)

Quartas de final: 700 mil dólares (R$ 3,78 milhões)

Semifinal: 800 mil dólares (R$ 4,32 milhões)

Vice-campeão: 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões)

Campeão: 6 milhões de dólares (R$ 32,4 milhões)

* Premiações que o Corinthians já desembolsou nesta edição da Copa Sul-Americana

Corinthians derrotou o Bragantino por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Desafios de Ramón Díaz

Anunciado no início de julho, Ramón Díaz pode encarar a sua primeira eliminação à frente do comando técnico do Corinthians. No outro torneio mata-mata que disputa, o clube paulista eliminou o Grêmio nos pênaltis, no Couto Pereira, e avançou na Copa do Brasil.

Apesar de priorizar o Brasileirão, competição que o clube luta contra o descenso, o técnico argentino possui retrospecto favorável em copas e aposta nos torneios de "tiro curto" para faturar seu primeiro título pelo Corinthians.