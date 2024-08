Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Grêmio decidem vaga nas quartas da Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/08/2024 - 11:14

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Fluminense e Grêmio decidem nesta terça-feira (20) uma vaga nas quartas na principal competição continental da América do Sul. No primeiro jogo, equipes, o time gaúcho venceu por 2 a 1, em jogo disputado em Curitiba. O jogo da volta começa a partir das 19h (de Brasília). A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

As equipes chegam para a partida decisiva com um momento parecido na temporada. O Fluminense amarga atualmente a décima oitava colocação no Campeonato Brasileiro e já foi eliminado da Copa do Brasil, ao ser batido pelo Juventude. O clube carioca ainda vai ter uma baixa para a sequência da temporada, com a venda de Aleksander ao futebol árabe. O jogo contra o Corinthians foi o último do volante pelo Tricolor das Laranjeiras. A classificação para a próxima fase da Libertadores poderia ser uma virada de chave para o atual campeão da América se recuperar.

Fluminense busca reverter a vantagem (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O Grêmio vive momento parecido. A equipe gaúcha também foi eliminada na Copa do Brasil nos pênaltis pelo Corinthians e está na décima quinta posição do Brasileirão. Nas últimas rodadas, com a ajuda do recém-contratado Braithwaite, o Imortal obteve alguns resultados positivos para se afastar ao menos um pouco do Z4. Na Libertadores, o time de Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para garantir a classificação

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

Fluminense x Grêmio

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto, às 19:00h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU);

⚽Prováveis escalações de Fluminense e Grêmio

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli (Lima); Arias, Ganso e Serna (Lima); Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Martinelli, Diogo Barbosa e Marcelo (lesionados).

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi; Pavon (Gustavo Martins), Cristaldo e Soteldo; Braithwaite - Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques: Rodrigo Ely (Suspenso); Rafael Cabral, Rodrigo Caio e Edenilson (não estão inscritos nesta fase).