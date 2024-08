Novo reforço do São Paulo, Ruan Tressoldi aparece no BID e pode estrear no Brasileirão

Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 07:50 • São Paulo (SP)

O novo reforço do São Paulo, o zagueiro Ruan Tressoldi, que foi anunciado segunda-feira (19) e será apresentado nesta terça-feira (20), no CT da Barra Funda, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode fazer sua estreia pelo clube no próximo jogo do Brasileirão, quando o Tricolor encara o Vitória, domingo, às 18h30, no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O zagueiro de 25 anos, que pertence ao Sassuolo, da Itália, chega por empréstimo até 30 de junho de 2025, com valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas. Pela Libertadores, no entanto, Rua ainda não poderá atuar.

O zagueiro se formou na base do Grêmio após chamar atenção no Novo Hamburgo e estreou profissionalmente em 2017, aos 18 anos. Ele disputou 56 jogos até ser negociado com o Sassuolo em meados de 2021, permanecendo na Itália por três temporadas.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O zagueiro será o sexto jogador da posição do elenco, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi , Sabino e Matheus Belém.