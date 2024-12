Ex-atacante do Flamengo e campeão brasileiro em 2009, Dênis Marques anunciou seu retorno ao futebol profissional para defender o Murici no Campeonato Alagoano de 2025. Aos 43 anos, o jogador busca retomar sua forma física após uma década afastado dos gramados. A notícia foi divulgada inicialmente pelo 'Blog A Palavra', destacando a trajetória do atleta que havia se aposentado em 2014, pelo ABC.

Conhecido por sua reserva a Adriano Imperador durante a conquista do hexacampeonato pelo Flamengo, Marques participou de 19 jogos e marcou seis gols pelo clube carioca entre 2009 e 2010. Após sua passagem pelo Flamengo, teve destaque no Santa Cruz, onde se tornou ídolo ao conquistar dois Campeonatos Pernambucanos e a Série C do Brasileirão em 2013, sendo o artilheiro da competição. Sua última atuação profissional foi pelo ABC, de Natal, em 2014.



A volta de Marques ao futebol acontece marcando um contraste com a despedida oficial do companheiro de Flamengo Adriano Imperador, que se aposentou em uma cerimônia no Maracanã, oito anos após seu último jogo profissional.



Em entrevista ao blog, Dênis Marques compartilhou suas expectativas para o retorno. "

- O começo é sempre difícil. Já tem 15 dias que estamos trabalhando e acredito que estamos aí com no mínimo 60% fisicamente. Faz parte no começo, a gente vai se adaptando, pegando ritmo de jogo e tempo de bola. A tendência é só melhorar.

Carreira de Dênis Marques além do Flamengo

Dênis Marques iniciou sua carreira de jogador no Mogi Mirim, entre categorias de base (2000) e time principal (2002), foram pelo menos três anos. Em 2004, fez uma rápida passagem pelo futebol árabe, por empréstimo ao Kuwait SC. Chegou ao Athletico-PR em 2004 como reserva de Dagoberto e Washington "Coração Valente". Com uma lesão sofrida por Dagoberto, assumiu como titular e marcou seis gols na campanha vice-campeã brasileira. Em 2005, sem Washington no elenco, foi artilheiro do Campeonato Paranaense e, em 2007, artilheiro da Copa do Brasil.

Depois de uma passagem pleo furebol japonês, em 2007, no Omiya Ardija, foi contratado pelo Flamengo em 2009. No ano seguinte, se envolveu em um acidente com seu carro e teve o contrato rescindido, ficando por um ano e meio sem jogar por um clube profissional. Pasosu pelo Santa Cruz, onde ficou de 2012 a 2013, e depois defendeu o ABC, em 2014.

