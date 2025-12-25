Torcedores reagem a provável contratação do Fluminense: 'Está com grana'

O Fluminense está muito próximo de contratar um destaque do futebol brasileiro, e os torcedores reagiram muito nas redes sociais. O Tricolor das Laranjeiras está sob nova gestão e se movimenta para a próxima temporada.

continua após a publicidade

O Tricolor já tem acerto encaminhado com o Mirassol e agora ajusta apenas detalhes finais para concluir a chegada do zagueiro Jemmes, de 25 anos. O negócio não muda a busca pelo retorno de Nino, principal alvo do Fluminense na janela.

➡️Rivais se agitam com possível venda da SAF do Vasco: 'Flamengo precisa impedir'

Nas redes sociais, os torcedores avaliaram a iminente contratação do Fluminense. Em sua maioria, o nome foi aprovado inclusive por rivais. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Zubeldía em Fluminense x São Paulo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Veja repercussão do provável reforço do Fluminense

Detalhes da operação

O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Jornalista e confirmada pelo Lance!.

A contratação do jogador não interfere a busca do Fluminense por Nino. O capitão da Libertadores é o principal alvo do time na janela. Nesse momento, a negociação está em compasso de espera do Zenit, que não deseja abrir mão do jogador. Entre o clube e o zagueiro, que tem o desejo de voltar, está tudo acertado.

continua após a publicidade

Jemmes, alvo do Fluminense, foi um dos principais nomes da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão, encerrada com a quarta colocação. Titular absoluto, o zagueiro participou de 37 das 38 partidas da competição, o que aumentou sua valorização ao longo do ano. O clube paulista, inclusive, havia adquirido recentemente parte dos direitos do atleta após período de empréstimo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jemmes se destacou pela qualidade técnica, bom aproveitamento em passes curtos e longos e presença física na defesa. Atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga e terminou a temporada como um dos pilares do sistema defensivo da equipe do interior paulista. Ele deve reforçar o Fluminense em 2026.