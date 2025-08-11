Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo em rodovia

Um ônibus com cerca de 50 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na BR-040 em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (10). Os cruzeirenses voltavam para a cidade de São João del Rei, após o jogo contra o Santos, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Não houve feridos.

Segundo relato de um dos ocupantes do ônibus, em postagem nas redes sociais, o incêndio começou no motor do veículo, na parte traseira. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um torcedor contou que estava conversando com outros passageiros quando o motorista alertou que todos descessem “sem apavorar”.

Os passageiros foram levados ao destino por outro coletivo. O ônibus foi destruído pelas chamas e ficou às margens da rodovia, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O trânsito ficou bloqueado na pista da direita, no sentido Sul, até o controle das chamas, que atingiram a fiação elétrica da rodovia. De acordo com a Cemig, sete clientes ficaram sem energia, e o abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda-feira (11).

Bombeiros apagaram incêndio após uma hora e meia de trabalho

Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas ocorreu em meio a risco de explosão. O motorista relatou aos militares que o incêndio não apresentava indícios de ação criminosa e começou de forma repentina, sem motivo aparente. Ele percebeu as chamas depois de ser avisado por um motorista que também trafegava pela rodovia.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista e os passageiros já estavam fora do ônibus. O combate às chamas durou 1h30 e foi realizado por nove bombeiros, que utilizaram 16 mil litros de água. Ao final dos trabalhos, um guincho da concessionária levou o veículo às margens da BR-040, para liberar o trânsito, e foi jogada serragem na pista para evitar derrapagem.