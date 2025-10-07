Simon detona momento da arbitragem brasileira, e Arnaldo dispara: ‘Sistema falido’

A rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma série de polêmicas de arbitragem. O Lance! conversou com Arnaldo Cezar Coelho e Carlos Eugenio Simon, renomados ex-árbitros brasileiros, para saber o que pensam sobre o momento da arbitragem brasileira.

continua após a publicidade

Dos 10 jogos na 27° rodada do Brasileirão, pelo menos três tiveram como assunto principal polêmicas de arbitragem: São Paulo x Palmeiras, Bragantino x Grêmio e Internacional x Botafogo. Para Arnaldo Cezar Coelho, o problema está no sistema usado no Brasil, e uma mudança radical é necessária.

- O sistema é falido. O sistema que eu estou dizendo é o seguinte, como se compõe uma comissão de arbitragem, como se compõe o Tribunal de Justiça, como se compõe as escalações e como se formam os árbitros, e o que é pior, como se atualiza os árbitros. É tudo errado. Não é possível que uma comissão de arbitragem que esteja lá não sei quanto tempo, que tenha dinheiro para fazer mil reuniões, tenha a condição de botar VT de jogos e não tem resultado. Pede pra sair, vai embora, porque não tá dando resultado, tem que trocar tudo, tudo, tudo, tudo, tudo - disparou Arnaldo Cezar Coelho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlos Eugenio Simon, que hoje atua como comentarista da ESPN, detonou os erros da arbitragem no Campeonato Brasileiro, mas apontou que o caminho não é a suspensão dos envolvidos. Depois das polêmicas do final de semana, a CBF decidiu afastar os árbitros principais e do VAR de Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras.

- Cara, brincadeira, né? No geral, a arbitragem brasileira chegou no fundo do poço, né? São erros crassos rodada após rodada. Bragantino x Grêmio, ontem no jogo entre Palmeiras e São Paulo. É pênalti claríssimo. E enfim, a arbitragem não deu. A arbitragem está insegura, e agora esse negócio de suspensão dos árbitros, isso aí cria mais intranquilidade né, o cara não tem a tranquilidade pra apitar o futebol. Imagina como é que estão os outros árbitros, ah o próximo pode ser eu, o próximo pode ser outro. Cara, isso aí é uma loucura que está acontecendo, velho - opinou Simon.

continua após a publicidade

Ramon Abatti Abelfoi afastado após apitar São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A arbitragem brasileira tem solução?

Arnaldo Cezar Coelho e Carlos Eugenio Simon foram representantes do Brasil em Copas do Mundo. Os dois ex-árbitros opinaram sobre as polêmicas do Brasileirão e falaram sobre possíveis melhorias na arbitragem brasileira. Para Arnaldo, é difícil achar uma solução a curto prazo.

- Demora, mas tem que chamar o pessoal que vai apitar. Primeiro, não tem que botar quarta e domingo. Poxa, na quarta-feira, teve juiz que fez uma lambança do cacete, aí botaram o cara para apitar no domingo. E assim vai, toda hora, não é possível que aconteça isso, está tudo errado. A arbitragem brasileira perdeu credibilidade - começou Arnaldo.

- A outra coisa é a impunidade. O treinador fala, fala, e eles vão lá e batem papo com o treinador. Primeiro que abrir a boca, expulsa. O segundo, expulsa, acabou, ninguém mais vai falar na beira do campo. Não é so o Abel não, é que ele serve de referência. Se o Abel faz isso, eu posso fazer. O jogador faz a mesma coisa - concluiu o ex-árbitro.

Carlos Eugenio Simon, que apitou três Copas do Mundo consecutivas (2002, 2006 e 2010), também não vê possibilidade de mudanças na arbitragem brasileira em 2025, mas apontou caminhos para uma melhora no futuro.

- Cara, tem que mudar todo esse processo aí, não é assim, com punição. Tem que profissionalizar a arbitragem, tem que sentar à mesa, pessoas que conhecem isso, mudar essa estrutura da comissão de arbitragem, nomes bastante significativos que representaram a arbitragem nesse mundo afora. Informar e chamar os árbitros, profissionalizar, ver como é que vai se profissionalizar e depois outras medidas. Tem que melhorar a arbitragem brasileira, do jeito que está não é possível, os caras não sabem mais o que é falta, o que não é falta - começou Simon.

- Falta o quê? Dez rodadas? Agora, é esses os árbitros que tem aí, não tem muito o que inventar. Mas aí, a partir do ano que vem, tem que dar uma mudada, tem que dar uma chacoalhada porque não está dando certo, entra ano e sai ano as reclamações continuam e têm se acentuado né, e o nível que chegou este ano é é brincadeira. o Cintra está aí há nove meses, e dizem que é 99% de acerto. É óbvio que não é. Isso é uma ficção cara, então você vê os cara continuarem assim, porque eles acham que está tudo bem, está tudo certo - completou sobre a arbitragem brasileira.

Polêmicas na rodada do Brasileirão

A 27° rodada do Brasileirão foi marcada por polêmicas de arbitragem, mas dois jogos se destacaram: Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras.

No clássico entre São Paulo e Palmeiras, Ramon Abatti Abel foi o árbitro de campo, enquanto Ilbert Estevam da Silva comandou a cabine do VAR. O Verdão venceu por 3 a 2, e os são paulinos reclamaram muito de um possível vermelho para Andreas Pereira e um possível pênalti em Gonzalo Tapia. Apesar da virada do Verdão, a arbitragem foi o tema central da discussão.

➡️Leitura labial revela fala de Ramon Abatti sobre pênalti em São Paulo x Palmeiras

Em Bragantino x Grêmio, o árbitro principal era Lucas Casagrande, e o comandante do VAR foi Gilberto Rodrigues Castro Junior. O time de Bragança Paulista venceu por 1 a 0 com gol de pênalti polêmico no final e uma expulsão de Kanneman muito contestada entre os gremistas.

A CBF anunciou, na noite de domingo (5), que os árbitros principais e de vídeo envolvidos nos dois jogos em questão foram afastados para treinamento.