Série C: Ponte Preta vence Tombense e encosta no líder Caxias; Botafogo-PB e São Bernardo empatam

A 11ª rodada da Série C se encerrou nesta segunda-feira (7) com duas partidas, ambas às 19h30 (de Brasília). A Ponte Preta venceu a Tombense por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o Botafogo-PB empatou com o São Bernardo em 1 a 1 no Almeidão, em João Pessoa (PB).

Com os resultados, a Macaca chega aos 23 pontos e colou no líder Caxias, que tem 24 pontos, enquanto a Tombense caiu para a 14ª posição, com 11. Por sua vez, o Belo tem 10 pontos e se manteve em 17º lugar, e o Tigre do ABC soma 16 pontos, em oitavo.

Vale lembrar que oito times se classificam, enquanto quatro caem para a Série D.

Confira os resultados da 11ª rodada da Série C

Ponte Preta 1x0 Tombense

A Ponte Preta fez valer o favoritismo e bateu a Tombensee, em casa, mas teve dificuldades. O único gol saiu aos 28 minutos da segunda etapa, com Elvis, de pênalti.

Botafogo-PB 1x1 São Bernardo

Botafogo-PB e São Bernardo ficaram no empate em um confronto equilibrado, com gols no segundo tempo em um intervalo de um minuto. Com 11, Erick fez contra para o time visitante, enquanto Igor Maduro soltou uma bomba de fora da área, aos 12, para igualar para o Belo.