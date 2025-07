Dois jogos encerraram a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (20). No duelo da parte de cima, a Chapecoense venceu o América-MG fora de casa e entrou no G-4. Já na luta contra o rebaixamento, o Amazonas goleou o Botafogo-SP em um confronto direto e esquentou a briga para fugir da zona.

Alívio em Manaus: Amazonas goleia em 'jogo dos desesperados'

No confronto direto entre duas equipes na zona de rebaixamento, o Amazonas levou a melhor e goleou o Botafogo-SP por 3 a 0, no estádio Carlos Zamith. Os gols da equipe amazonense foram marcados por Kevin Ramírez (duas vezes) e Domingos.

Com o resultado, o Amazonas, apesar de seguir na lanterna, chegou aos 17 pontos e ficou a apenas um do Paysandu, o primeiro time fora do Z-4. O Botafogo-SP, por sua vez, caiu para a vice-lanterna, com 18 pontos. O próximo jogo do time de Manaus é uma verdadeira "final" de seis pontos, em casa, contra o próprio Paysandu.

Festa catarinense: Chapecoense vence e entra no G-4 da Série B

No outro jogo do dia, a Chapecoense conquistou um resultado gigante. A equipe catarinense derrotou o América-MG por 1 a 0, em pleno Independência, em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado por Ítalo, logo aos quatro minutos do primeiro tempo.

(Foto: Liamara Polli/AGIF)

Com a vitória, a Chape entrou no G-4, assumindo a 4ª posição com 26 pontos. Já o América-MG, que sofreu sua terceira derrota seguida, despencou na tabela e agora ocupa o 14º lugar, com 20 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.