Neste sábado (1º), um cartão vermelho pouco comum marcou o jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano entre Atlético de Alagoinhas e Vitória. O atacante Luciano, do time anfitrião, foi expulso por agredir um integrante da comissão técnica de sua própria equipe. O jogo aconteceu no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. O Atlético acabou perdendo por 4 a 0 para o Vitória, que praticamente garantiu a vaga na decisão.

VAR capta a agressão e chama o árbitro

A confusão começou quando os jogadores se dirigiam para o intervalo. Luciano, que estava no banco de reservas, se desentendeu com um membro da comissão técnica, e acabou saindo no soco com o companheiro. O árbitro de vídeo (VAR) captou a agressão e, após revisão das imagens, informou ao árbitro Wagner Francisco Silva Souza sobre a necessidade de expulsar Luciano.



Apesar da expulsão, o Atlético de Alagoinhas continuou o jogo com onze jogadores, já que Luciano estava no banco de reservas. O jogo de volta, que definirá um dos finalistas do Campeonato Baiano, está marcado para o próximo sábado, às 18h, no Barradão. Do outro lado da semifinal, a Jacuipense o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova. Pelo regulamento do Campeonato Baiano, os times se enfrentam em ida e volta nas semifinais. Classificam-se os times que somarem mais pontos ao fim das duas partidas, e havendo empate no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis.