O clássico entre Santos e São Paulo, disputado em 24 de junho de 2007, marcou mais um capítulo da caminhada tricolor rumo ao título brasileiro daquele ano. Na Vila Belmiro, o time comandado por Muricy Ramalho mostrou solidez defensiva e eficiência no ataque, vencendo por 2 a 0 com gols de Aloísio Chulapa e Dagoberto ainda no primeiro tempo. O Lance! relembra Santos 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007.

Santos 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007

O São Paulo vivia um grande momento. Com a melhor defesa do campeonato e uma base consolidada com Breno, Miranda, André Dias e o sempre decisivo Rogério Ceni, o time não dava brechas aos adversários. No ataque, a velocidade de Dagoberto se juntava à força de Aloísio, criando uma dupla difícil de ser contida.

O Santos, por sua vez, ainda buscava estabilidade sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Contava com nomes como Cléber Santana, Pedrinho e o jovem Renatinho, mas não conseguiu se impor em casa. O resultado acendeu o alerta para a equipe praiana, que não encontrou soluções diante da consistência tricolor.

O triunfo consolidou a posição do São Paulo no topo da tabela, reforçando a imagem de equipe imbatível naquele Brasileirão. Mais uma vez, a combinação entre defesa sólida e ataque eficiente fez a diferença, confirmando a identidade do time de Muricy: competitivo, objetivo e com poder de decisão nos momentos certos.

O jogo

A partida começou equilibrada, com o Santos tentando pressionar nos minutos iniciais. No entanto, foi o São Paulo quem abriu o placar, aos 20 minutos: após boa jogada de Jorge Wagner, Aloísio recebeu na área e não desperdiçou, batendo firme para fazer 1 a 0.

Aos 40 minutos, Dagoberto ampliou. O atacante aproveitou falha defensiva do Santos e mostrou oportunismo, dando ainda mais tranquilidade ao time de Muricy. No segundo tempo, o Tricolor controlou o ritmo, administrou a vantagem e quase ampliou em contra-ataques.

O Santos até buscou reação com a entrada de Rodrigo Tabata e Júnior Moraes, mas não conseguiu furar o bloqueio são-paulino. Rogério Ceni e a defesa garantiram mais uma partida sem sofrer gols, marca que seria um dos pilares da campanha vitoriosa.

Ficha técnica - Santos 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007

Santos 0 x 2 São Paulo

Data: 24/06/2007

Competição: Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 8.703 torcedores

Gols: Aloísio (20’/1T), Dagoberto (40’/1T).

Santos: Fábio Costa; Alessandro, Domingos, Adaílton (Rodrigo Tabata) e Carlinhos; Rodrigo Souto, Adriano, Marcos Aurélio (Júnior Moraes), Pedrinho e Cléber Santana; Renatinho.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Rogério Ceni; André Dias, Breno e Miranda; Richarlyson, Ilsinho, Hernanes, Jorge Wagner e Hugo (Joilson); Aloísio (Leandro) e Dagoberto (Marcel).

Técnico: Muricy Ramalho.

Clássico decisivo

A vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro mostrou a força coletiva do São Paulo, que transformava cada clássico em afirmação de sua candidatura ao título. Para os torcedores tricolores, ficou a lembrança de um triunfo fora de casa em grande estilo. Para os santistas, o jogo evidenciou a necessidade de ajustes em uma temporada irregular.