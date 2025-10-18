Libra x Flamengo: Justiça indica que irá liberar verba aos clubes

A novela envolvendo Libra e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (17). A desembargadora Lúcia Helena Passo indicou que o valor que R$ 81,4 milhões, dos R$ 83 milhões que estavam bloqueados referentes ã parcela de cota de direitos televisivos, serão repassados aos clubes ligados à Libra.

Além disso, a magistrada, que interrompeu suas férias para realizar um despacho, alterou o valor de bloqueio, que cairá para R$ 1,6 milhão. Esse é o valor que Lúcia Helena entende ser o que cabe ao Rubro-Negro, caso o clube ganhe a disputa judicial.

Entenda o cenário

O caso corre em segredo de justiça por pedido do Flamengo. No entanto, o Lance! apurou que a queda de R$ 83 milhões para R$ 1,6 milhão ocorrou pelo entendimento da desembargadora de que não faz sentido reter todo o valor em disputa. Ou seja, nove clubes receberão o valor de R$ 81,4 milhões.

Diante deste cenário, o Flamengo tem cinco dias para se manifestar sobre o tema. A tendência é que a quantia seja distribuída até a próxima sexta-feira, quando se encerra o prazo para o clube carioca se manifestar.

Quais times fazem parte da Libra?

Atlético Mineiro; Bahia; Brusque; Ferroviária; Flamengo; Grêmio; Guarani; Palmeiras; Paysandu; Red Bull Bragantino; Remo; Santos; São Paulo; Vitória; Volta Redonda.