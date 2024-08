Fernando Diniz em treinamento de atlética de faculdade paulista (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:31 • São Paulo (SP)

Fernando Diniz, livre no mercado após deixar o Fluminense, mudou a atmosfera de suas atividades e foi visto no comando de uma atlética de uma universidade paulista. O time de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em um de seus treinamentos, recebeu a presença e as instruções do técnico.

Atual campeão da Libertadores com o Tricolor, Diniz esteve na atividade pois seu filho, Felipe, faz parte do time e é graduando na faculdade. A informação foi confirmada ao Lance! pela assessoria do treinador. Veja o vídeo abaixo:

Na última semana, Fernando visitou o Sfera Futebol Clube, um projeto de formação de atletas localizado em Jarinu-SP, para passar experiência em conversa e assistir a treinos de categorias do sub-14 ao sub-20.

Diniz iniciou sua carreira justamente no futebol paulista, passando por clubes como Votoraty, Paulista, Botafogo-SP e Audax, onde apareceu para o país ao alcançar a final do Estadual de 2016. Posteriormente, escalou o futebol brasileiro em equipes como Santos, São Paulo, Vasco e Fluminense. No Tricolor do Rio, fez seu trabalho de mais destaque e alcançou a conquista da Libertadores de 2023, a primeira na história do Flu.

O bom desempenho lhe rendeu uma oportunidade como interino na Seleção Brasileira, que aguardava a chegada de Carlo Ancelotti, que não aconteceu. À frente do Brasil, fez seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Fernando Diniz no comando do time da Faculdade Santa Casa (Foto: Reprodução)