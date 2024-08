Torcedores do Fluminense detonam Diniz após boas atuações de Leo Fernández: ‘Sabotado’

Leo Fernández celebra seu gol com o Peñarol sobre o The Strongest, pela Libertadores (DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 20:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos protagonistas do Peñarol na Libertadores, Leo Fernández vem deixando saudades dentre os torcedores do Fluminense. No jogo de ida das oitavas de final da competição continental, o meia abriu o placar no confronto com o The Strongest.

Nas redes sociais, os tricolores detonaram o ex-treinador Fernando Diniz por não ter aproveitado da forma correta o atleta. No Time de Guerreiros, o jogador teve poucas oportunidades na equipe titular e ficou marcado por um golaço anotado contra o Cruzeiro.

Confira as reações na web: