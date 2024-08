Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 13:20 • São Paulo (SP)

O Sfera Futebol Clube recebeu, na última quinta-feira (22), a visita de Fernando Diniz. Ex-técnico da Seleção Brasileira e atual campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense, o treinador esteve presente no centro de treinamento do clube, em Jarinu-SP, para conhecer mais sobre o Raio Amado e compartilhar sua experiência com os jovens atletas de todas as categorias, do sub-14 ao sub-20.

Durante a visita, Diniz assistiu a treinos e conheceu as instalações, salas de estudos, campos, academia, entre outras. Ele também participou de uma conversa entre atletas de diversas idades, na qual foram tratados temas como a importância da educação, preparo mental e a formação de caráter no desenvolvimento de um jogador de futebol.

- Vendo essa dinâmica hoje, é algo que eu gosto muito e estimulo também na categoria profissional. Algumas palavras que vimos aqui hoje são as mais importantes para atletas de qualquer categoria. 'Coragem' é talvez o que a gente mais precisa no futebol, é essencial e não pode faltar. Todos nós temos medos, eu tenho medo e tive muito quando era jogador - disse Diniz.

- Então, quando a gente estimula o autoconhecimento, a gente estimula algo muito importante para todos os atletas. As qualidades da vida são muito mais importantes do que as qualidades do jogo de futebol. Quando a gente consegue aplicar as qualidades da vida no jogo, aí é o melhor possível - comentou o treinador durante o encontro.

Fundado em 2021 e tendo iniciado suas atividades em 2023, o Sfera se destaca por seu compromisso com a formação para além do campo, com o foco na educação. Com a Diretoria de Pessoas e Cultura, o clube organiza aulas de inglês para alunos de diversas categorias, além de ter profissionais de assistência social que auxiliam os atletas a gerenciar o tempo e a forma de estudar fora do ambiente escolar. O núcleo também é responsável por intermediar parcerias de bolsas de estudo para o ensino superior.

- O Sfera é um clube de futebol focado na formação. Nos propusemos a ser um clube grande de base. O que é diferente é essa visão muito clara de ter essa tese central, de que um cidadão melhor é um atleta melhor também. O atleta, quanto mais entende que ele não é definido pelo que acontece dentro de campo, maior a chance dele sobreviver nessa carreira. E receber um dos grandes nomes do futebol que acredita nisso é muito enriquecedor para o nosso desenvolvimento - disse Gustavo Aranha, sócio e co-fundador do Sfera.

Em um curto espaço de tempo, o Sfera teve conquistas importantes, tais quais o Certificado de Clube Formador junto à CBF, tornando-se o clube do estado de São Paulo que mais rapidamente obteve o selo desde sua fundação. Esse certificado, que garante ao Sfera o direito de participar do mecanismo de solidariedade da FIFA, é concedido apenas a clubes que cumprem rigorosos pré-requisitos para assegurar o profissionalismo nas categorias de base.

Recentemente, o Raio Amado obteve a renovação do selo até 31 de janeiro de 2026. Além disso, o Sfera fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, surpreendendo ao vencer e eliminar o Atlético-MG na segunda fase, mesmo com uma média de idade de apenas 16,5 anos. Outras estreias de destaque incluem a conquista da Copa Brasileirinho sub-15 em novembro de 2023 e a chegada à semifinal da FAM Cup sub-17, em janeiro deste ano, na qual foi derrotado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria.