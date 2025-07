A 16ª rodada do Brasileirão traz o confronto entre Fluminense e Palmeiras, que ficaram perto de se enfrentar na semifinal do Mundial de Clubes. De volta ao Brasil, os times se encontram em momentos diferentes, mas com uma coisa em comum: ambos perderam seus principais jogadores de criação após o torneio, os colombianos Jhon Arias e Richard Ríos.

Nos Estados Unidos, o Flu, que embarcou desacreditado, foi quem surpreendeu e foi mais longe, alcançando a semifinal contra o Chelsea. E foram justamente os ingleses que impediram que o confronto brasileiro ocorresse em solo norte-americano ao vencerem por 2 a 1. Assim, o jogo que aconteceria no MetLife, em Nova Jersey, terá o Maracanã como palco. A bola rola nesta quarta-feira (22), às 19h.

Em oitavo lugar, com 20 pontos, o clube carioca vem de duas derrotas consecutivas, contra Cruzeiro e Flamengo. Já o paulista, está em quarto, com 26 pontos, somando um empate com o Mirassol e uma vitória sobre Atlético-MG nas rodadas passadas.

O impacto da ausência de Arias e Ríos em Fluminense e Palmeiras

A saída de Jhon Arias trouxe prejuízos diretos na produção ofensiva do Fluminense. O colombiano era o principal responsável pela criação, especialmente na ausência de Ganso, pouco utilizado nos Estados Unidos. No Mundial de Clubes, o ex-camisa 21 foi o atleta com mais participações ofensivas da competição e acumulou 14 assistências na temporada, liderando o quesito no Flu.

Contudo, Ganso pode retornar ao time para o confronto contra o Palmeiras. O camisa 10 teve uma lesão muscular detectada antes do jogo contra o Cruzeiro (17/7) e por isso ficou fora nas últimas duas rodadas. A volta do meia pode ser uma solução a curto prazo para o problema, que persistirá enquanto o clube não encontrar uma reposição para ambos os jogadores.

Do outro lado, Abel Ferreira vive o mesmo problema com a saída de Richard Rios, vendido ao Benfica. O meia era o principal jogador de criação e ainda não possui uma reposição à altura. Raphael Veiga, que já brilhou com a camisa Alviverde, tem oscilado nas partidas entre bons e maus momentos.

Rios era o responsável pela ligação entre a defesa e o ataque, e foi assim que o Verdão marcou no empate diante do Mirassol — um jogo morno que contou com a jogada decisiva do colombiano. Antes, foi quem deu as assistências para os gols sobre o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, e sobre Chelsea, nas quartas.

De acordo com o treinador português, Lucas Evangelista é um possível substituto, já que pode atuar na posição. Apesar de ter feito bom jogo na vitória sobre o Atlético-MG, ainda não é o jogador ideal para a função.

