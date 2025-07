O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Fluminense, marcado para a próxima quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tem uma baixa importante: o zagueiro Bruno Fuchs tomou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre Atlético-MG e está fora. Com isso, Abel Ferreira terá dois desfalques no sistema defensivo, já que Murilo está em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Palmeiras x Grêmio estão à venda: veja preços e onde comprar

O português, portanto, deve escalar Micael para formar dupla com Gustavo Gómez, enquanto Benedetti, Cria da Academia, também corre por fora em busca da vaga. Por outro lado, o time contará com o retorno do centroavante Flaco López, que cumpriu suspensão e deve ser opção no banco de reservas, já que Vitor Roque deve ser mantido entre os titulares.

O técnico deve escalar o Palmeiras contra o Fluminense com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Outros desfalques do Palmeiras

Além de Murilo e Fuchs, as outras baixas do Verdão para o duelo contra o Fluminense são Bruno Rodrigues, em transição física, e Paulinho, que passará por nova cirurgia na canela direita. Por outro lado, Flaco López, que cumpriu suspensão contra o Galo, volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Felipe Anderson celebra um ano de Palmeiras

- Eu estou muito feliz, minha família também é muito grata, sempre, por tudo que o Palmeiras e a torcida nos proporcionam. É sempre uma emoção em cada jogo, uma força muito grande em todo lugar. Trabalhamos todos os dias aqui com fome, com sede de três pontos a cada jogo. Essa é a mentalidade do Palmeiras e ainda mais jogando bem, jogando dessa maneira, impondo o jogo, marcando bem, conseguindo colocar em prática tudo aquilo que o nosso treinador tem pedido e trabalhado com a gente - disse o camisa 7 de Abel Ferreira.

continua após a publicidade