Pressionado, Corinthians recebe o Cruzeiro para quebrar jejum em Itaquera

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é uma chance para o clube alvinegro quebrar uma marca negativa de dois meses sem vitórias atuando como mandante.

Conhecido como alçapão do Corinthians nos últimos anos, a Neo Química Arena não tem sido tão favorável ao Timão sob o comando de Dorival Júnior. Contratado no final de abril, o treinador comandou o clube alvinegro em 14 jogos, sendo seis deles em Itaquera. Ao todo foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

A última vez que o clube alvinegro saiu vencedor de um jogo na Neo Química Arena foi no dia 21 de maio, quando bateu o Novorizontino por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, Yuri Alberto marcou o gol do Corinthians no último lance da partida.

O estádio sempre foi o décimo segundo jogador do Corinthians, mas foi palco de resultados frustrantes nas últimas rodadas do Brasileirão. Nas duas últimas partidas, o Timão empatou por 0 a 0 com o Vitória, e foi derrotado por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.

Não quer repetir...

A última vez que o Corinthians viveu uma seca de vitórias no Brasileirão atuando em Itaquera foi na última temporada. Em agosto, no início do trabalho de Ramón Díaz, o Timão somou três partidas sem vencer na Neo Química Arena pelo Brasileirão, com três empates contra Grêmio, Juventude e Red Bull Bragantino.

O fim da seca veio contra o Flamengo, por 2 a 1, no dia do aniversário do clube. A missão do Corinthians nesta quarta-feira (23) também será complicada. Os comandados de Dorival Júnior encaram o Cruzeiro, o atual líder do Brasileirão. O Timão ocupa a décima colocação na classificação.