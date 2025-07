O volante Lucas Evangelista deve ser titular do Palmeiras pela segunda partida consecutiva após a saída de Richard Ríos, para o Benfica, de Portugal. O duelo será contra o Fluminense nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o camisa 30, que foi às redes no último jogo, terá a chance de dar sequência em seu bom desempenho para mostrar que pode ser o substituto ideal do colombiano.

Apesar da oportunidade, Lucas Evangelista acredita que não existe jogador titular e reserva no Palmeiras, mas sabe que "camsa 8" de ofício, agora, só tem ele.

- Acho que isso de titularidade não tem aqui. Com certeza o pessoal deve ir atrás de um ou de outro jogador, acho que de 8 aqui só tem eu, tem outros jogadores que também fazem, mas não são 8 de origem. Isso eu deixo para o pessoal resolver, acho não só eu, mas todos estamos muito preparados, então quando aparecer a oportunidade a gente tem que agarrar. Criamos as oportunidades no treino e isso de titularidade não me abala - disse o volante do Verdão após a vitória sobre o Atlético-MG, no domingo (20).

O duelo no Rio de Janeiro será muito importante para a sequência do Palmeiras na temporada. O time de Abel Ferreira vinha de jogos irregulares, mas venceu a primeira partida em casa neste Brasileirão, retornou ao G4, com 26 pontos, e quer engatar mais uma vitória. Vale lembrar que, em razão da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Alviverde tem dois jogos a menos que outros clubes da competição.

- Fiquei muito feliz (pelo gol contra o Galo), honestamente fiquei ainda mais feliz pela partida que a gente fez. Pressionamos muito o adversário, a gente tinha conversado que teríamos essa postura, principalmente dentro de casa, que não estávamos tendo resultados positivos. É continuar trabalhando - finalizou o camisa 30.

Abel Ferreira comenta situação de Evangelista

- Tivemos uma conversa eu, Leila e Barros. Sempre que conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, ótimo. Como foi com o Evangelista. Sabíamos internamente que o Ríos ia sair. Sempre que conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que saia, é melhor. Lucas Evangelista já está conosco há bastante tempo, o que ajuda muito na adaptação. Vamos à procura, se conseguirmos uma reposição, dentro do que é nosso padrão. Se vier, tudo bem; se não vier, vamos arranjar solução internamente - disse o treinador português.