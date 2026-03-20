Escalação: Palmeiras tem retorno no time titular, e Abel mira rotação

O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste sábado (21), em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Recuperado de incômodo físico, Vitor Roque iniciou a última partida no banco de reservas e retornará ao time titular no clássico.

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Com o camisa 9 e o zagueiro Murilo novamente à disposição, o técnico Abel Ferreira conta com Paulinho como única ausência no elenco. O atacante segue em transição física após nova cirurgia na perna e tem previsão de retorno apenas após a Data Fifa de março.

A expectativa é de que o Palmeiras atue com força máxima no clássico contra o São Paulo, após retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. As equipes somam 16 pontos, com vantagem alviverde no saldo de gols: oito positivos, contra seis do rival.

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Abel Ferreira, no entanto, indicou a possibilidade de promover mudanças em relação ao time que venceu o Botafogo no Allianz Parque. A principal delas deve ser o retorno de Khellven à lateral esquerda, na vaga do argentino Giay.

- No próximo jogo (contra o São Paulo), é bem provável que jogue o Khellven - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo.

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Após ativação muscular, os jogadores foram a campo e realizaram atividades de construção de jogadas, movimentações entre linhas, balanço e transições, entre outros fundamentos com foco em conceitos táticos. Na parte final, houve um trabalho recreativo.

Como de praxe em partidas disputadas na capital paulista, o elenco do Palmeiras realiza nova atividade na Academia de Futebol na manhã do clássico.

Vitor Roque retornará para a escalação titular do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo (Fuchs) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Arias (Allan); Vitor Roque e Flaco López.

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