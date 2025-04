São Paulo x Cruzeiro: retrospecto pelo Brasileirão

O duelo entre São Paulo e Cruzeiro é um dos grandes clássicos interestaduais do futebol brasileiro. Reunindo duas das camisas mais pesadas do país, o confronto é recheado de tradição, títulos e histórias marcantes. Ao longo das décadas, os clubes se enfrentaram em partidas decisivas e sempre protagonizaram confrontos intensos, tanto em pontos corridos quanto em mata-matas. O Lance! apresenta os dados dos confrontos de São Paulo x Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com grande torcida e relevância nacional, os dois clubes contribuíram significativamente para a história do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Cruzeiro somam diversas participações em edições históricas e carregam elencos que marcaram época. Quando se encontram, não faltam ingredientes para grandes partidas: rivalidade, qualidade técnica e equilíbrio.

Mesmo que o Tricolor Paulista leve vantagem no retrospecto geral, o Cruzeiro costuma oferecer bastante resistência, especialmente em seus domínios. A alternância de bons momentos de cada equipe ao longo dos anos confere ainda mais imprevisibilidade ao confronto, tornando-o sempre atrativo para o torcedor neutro e fundamental para os objetivos de ambos na competição.

continua após a publicidade

O próximo encontro está marcado para domingo, 13 de abril, às 17h30, pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2025. A partida será mais um capítulo na rica história entre paulistas e mineiros.

Retrospecto geral de São Paulo x Cruzeiro:

Total de jogos: 64 Vitórias do São Paulo: 36 (56%) Vitórias do Cruzeiro: 12 (19%) Empates: 16 (25%) Gols marcados pelo São Paulo: 94 (média de 1,47 por jogo) Gols marcados pelo Cruzeiro: 55 (média de 0,86 por jogo)

Confrontos com mando do Cruzeiro:

Jogos disputados: 34

Vitórias do Cruzeiro: 9 (26%)

Empates: 8 (24%)

Vitórias do São Paulo: 17 (50%)

Confrontos com mando do São Paulo:

Jogos disputados: 30

Vitórias do São Paulo: 19 (63%)

Empates: 8 (27%)

Vitórias do Cruzeiro: 3 (10%)

Desempenho estatístico do Cruzeiro:

Vitórias: 12 Empates: 16 Derrotas: 36 Gols marcados: 55 Gols sofridos: 94 Jogos em que marcou gols: 56% Jogos em que sofreu gols: 83% Maior sequência de vitórias: 2 jogos Maior sequência sem vencer: 17 jogos Maior sequência de derrotas: 5 jogos Maior sequência de invencibilidade: 6 jogos

Desempenho estatístico do São Paulo:

Vitórias: 36 Empates: 16 Derrotas: 12 Gols marcados: 94 Gols sofridos: 55 Jogos em que marcou gols: 83% Jogos em que sofreu gols: 56% Maior sequência de vitórias: 5 jogos Maior sequência sem vencer: 6 jogos Maior sequência de derrotas: 2 jogos Maior sequência de invencibilidade: 17 jogos

Com domínio do São Paulo no histórico geral e excelente desempenho como mandante, o confronto diante do Cruzeiro reserva sempre boas histórias e promete mais um capítulo intenso no Brasileirão 2025.