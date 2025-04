Cruzeiro: técnico cobra melhor desempenho em dois fundamentos

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, exige uma melhora no rendimento da equipe na partida deste domingo (13), contra o São Paulo, às 17h30, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana, no Mineirão, o treinador português apontou dois pontos fracos do time: o jogo aéreo defensivo e a pressão na saída de bola adversária.

- Sofremos dois gols em duelos individuais. Os jogadores estavam marcados e ganharam o duelo individual. Em relação a isso, não consigo fazer nada. Só se eu entrar com 20 jogadores, para dois marcarem um. Precisamos ter mais responsabilidade nos duelos. Peço mais concentração e mais capacidade nos duelos – afirmou.

O técnico Leonardo Jardim também apontou, mais uma vez, uma deficiência no elenco do Cruzeiro: jogadores bons nas disputas individuais, principalmente no jogo aéreo.

- Não é a nossa melhor característica. O grupo tem poucos jogadores que ganham duelos. Temos dificuldade em altura, em duelos aéreos. Isso não mudou. O treinador mudou, já passaram três ou quatro treinadores, mais isso continua. A altura e a capacidade de ganhar duelos da equipe são a mesma, mesmo que treine 100 dias. Peço atenção no foco e concentração para ganhar os duelos de nossos adversários – avaliou o treinador.

Na temporada, o Cruzeiro somente não levou gol em dois dos 17 jogos: empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, em Orlando (EUA), pela FC Series, e vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. As duas partidas foram disputadas em janeiro. Desde então, já são 14 jogos consecutivos em que o time sofre gol, num total de 19.

Goleiro Cássio espera mais atenção da defesa nas jogadas aéreas na área do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro quer maior pressão na saída de bola adversária

Outro fundamento que o técnico Leonardo Jardim espera melhorar no desempenho da equipe é a pressão na saída de bola da defesa adversária, para retomar a posse.

- Todas as equipes que jogam com objetivos importantes têm essas características e tipo de atitude. Gostaria que essa capacidade de agressividade de pressão na bola tivesse impacto. Às vezes, sinto que o adversário joga bem porque tem espaço. Mas mudar perfil de jogador é difícil – disse.

A alternativa, segundo Leonardo Jardim, é a colaboração entre os jogadores:

- Temos jogadores que tiveram mais esse perfil nos seus clubes no passado porque tinham o respaldo de outros, em suas costas. Aqui, temos de manter três ou quatro dentro do time e todos tentarem ajudar em conjunto, porque, se o clube investiu em jogadores importantes, é para jogar e não para ser reserva.

O Cruzeiro treina na Toca da Raposa na tarde deste sábado (12) e, em seguida, viaja para São Paulo. Leonardo Jardim não terá o zagueiro Jonathan Jesus, expulso contra o Internacional, o meia Matheus Henrique, com lesão no joelho direito, e o lateral Marlon, emprestado ao Grêmio. Villalba, Walace e Kaiki devem ser os substitutos.