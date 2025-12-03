menu hamburguer
Futebol Nacional

Bragantino goleia em casa e empurra Vitória para o Z-4 do Brasileirão

Massa Bruta não teve dificuldade para atropelar o Leão no Cícero de Souzaq Marques

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
21:15
Eduardo Sasha comemora gol do Bragantino contra o Vitória (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
Eduardo Sasha comemora gol do Bragantino contra o Vitória (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sem qualquer dificuldade, o Red Bull Bragantino livrou-se do rebaixamento, entrou forte na disputa pela oitava colocação do Campeonato Brasileiro e, de quebra, deixou o Vitória na zona de rebaixamento a uma rodada do fim do Brasileirão. Nesta quarta-feira (3), o Massa Bruta goleou pelo placar de 4 a 0 com gols de Eduardo Sasha (duas vezes), Lucas Barbosa e Jhon Jhon.

O Bragantino mira a oitava colocação e sonha com título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, para o G-8 ser formado. Na última rodada, o time comandado por Vagner Mancini irá enfrentar o Internacional fora de casa. Do outro lado, o Vitória, na 17ª colocação, receberá o São Paulo no Barradão.

Como foi Bragantino x Vitória

Os donos da casa não tomaram conhecimento do Leão e abriram boa vantagem antes mesmo de dez minutos de confronto no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Eduardo Sasha, aos cinco e sete minutos, deixou o Bragantino em situação confortável para fazer o jogo fluir.

Bragantino e Vitória se enfrentaram pela 37ª rodada (Foto: Victor Ferreira/Vitória)
Bragantino e Vitória se enfrentaram pela 37ª rodada (Foto: Victor Ferreira/Vitória)

A blitz da equipe paulista só aumentou e o terceiro gol não demorou a sair. Eduardo Sasha, na função de garçom, serviu Luca Barbosa para o atacante cortar para a esquerda e bater forte no canto esquerdo de Thiago Couto. A bola ainda tocou na trave a entrou do outro lado.

Já aos 19 minutos da segunda etapa, Jhon Jhon "fechou o caixão" do Vitória. O camisa 10 recebeu dentro da grande área, bateu e contou com o rebote de Thiago Couto para transformar a vitória em goleada.

