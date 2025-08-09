Escalação do São Paulo: Crespo define time para enfrentar o Vitória

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Vitória. Após a eliminação pelo Athletico na Copa do Brasil, o time vira a chave e volta a olhar para o Brasileirão. O jogo deste sábado (9) acontece às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Uma das grandes novidades é a presença de Lucas Moura. O jogador está de volta e será relacionado pela primeira vez desde sua lesão. O veterano não entra em campo desde maio. Hoje, começa no banco.

Na escalação, Crespo vai com algumas mudanças. Sem Arboleda, lesionado, a principalmente mudança na zaga é a presença de Sabino, que fecha o trio com Alan Franco e Ferraresi.

No meio de campo, Maik, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz são as escolhas. No ataque, Ferreirinha faz dupla com o artilheiro André Silva, que no último jogo foi poupado e começou no banco de reservas.

No Brasileirão, o time de Hernán Crespo chega em boa fase. A equipe vem de cinco rodadas sem perder, na oitava posição da tabela, com 25 pontos.

Enquanto isso, o Vitória flerta com a proximidade da zona de rebaixamento. A equipe empatou quatro dos últimos cinco jogos do Brasileiro. Na tabela, está na 16ª colocação, com 18 pontos - três a mais que o Vasco, que abre o Z4.

Retorno de Lucas Moura é a grande novidade em jogo do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz; Ferreirinha e André Silva

