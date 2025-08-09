Decisão do VAR em São Paulo x Vitória causa revolta: ‘Que bizarrice’

São Paulo x Vitória é um dos jogos que agita a noite de Brasileirão neste sábado (9). O Tricolor Paulista desceu do primeiro tempo com a vitória parcial de 1 a 0, mas uma decisão do VAR foi o grande destaque da partida até aqui.

Depois de uma linda jogada da equipe comandada por Hernan Crespo em São Paulo x Vitória, o menino Rodriguinho cruzou para trás e Damian Bobadilla estufou a rede de Lucas Arcanjo. O primeiro tempo terminou com o 1 a 0 no placar.

Aos 28 minutos, Romarinho, do Vitória, chutou para o gol. A bola desviou em Marcos Antônio, do São Paulo, e resvalou no braço de Ferraresi, que estava caído no chão. O árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou o jogo seguir, mas o VAR recomendou revisão.

Depois de um tempo analisando a jogada, o juiz tomou a decisão de não marcar a penalidade. Ainda assim, o fato do VAR ter recomendado revisão revoltou torcedores não só do São Paulo. Veja abaixo.

Edu encara Bobadilla no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o lance polêmico em São Paulo x Vitória e a reação da web

Escalações do São Paulo

Uma das grandes novidades é a presença de Lucas Moura. O jogador está de volta e será relacionado pela primeira vez desde sua lesão. O veterano não entra em campo desde maio. Hoje, começa no banco.

Na escalação para São Paulo x Vitória, Crespo vai com algumas mudanças. Sem Arboleda, lesionado, a principalmente mudança na zaga é a presença de Sabino, que fecha o trio com Alan Franco e Ferraresi.

No meio de campo, Maik, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz são as escolhas. No ataque, Ferreirinha faz dupla com o artilheiro André Silva, que no último jogo foi poupado e começou no banco de reservas.

No Brasileirão, o time de Hernán Crespo chega em boa fase. A equipe vem de cinco rodadas sem perder, na oitava posição da tabela, com 25 pontos.

O São Paulo chega escalado com Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz; Ferreirinha e André Silva