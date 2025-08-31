Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Enquanto o Peixe, que vem de duas duras derrotas, aposta na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda para reagir, o Tricolor também precisa dos três pontos após dois reveses seguidos.

Confira os palpites para Santos x Fluminense da Redação do Lance! para o jogo válido pela 22ª rodada.

Emive Ferreira: Santos

O grupo vai querer mostrar serviço e ganhar a confiança do novo técnico logo na estreia. A motivação extra pela chegada de Vojvoda pode fazer a diferença. 2 a 1.

Lucas Borges: Empate

Jogo muito equilibrado. São dois times que precisam melhorar e que devem fazer um jogo mais cauteloso e com poucas chances.

João Pedro Rodrigues: Empate

São duas equipes muito inconstantes na competição. 1 a 1.

Will Spiler: Empate

O Fluminense deve vir mais fechado e reativo após a última derrota. E o Santos precisa da vitória para se recuperar. Jogo para um empate.

Vitor Guedes: Empate

O Santos é capaz de vencer o Cruzeiro em BH e ainda mais capaz de tomar de 6 do Vasco. Em casa, pode empatar com o Fluminense. 1 a 1.

Santos e Fluminense terão novidades e desfalques

Para o jogo deste domingo, que marca a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos terá uma grande novidade. O craque Neymar, que cumpriu suspensão na última rodada e se recuperou de dores na coxa, volta ao time. Em contrapartida, o Peixe segue sem o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, entregues ao departamento médico.

No Fluminense, o técnico Renato Gaúcho precisará lidar com três desfalques importantes. O lateral-direito Samuel Xavier, com lesão muscular, está fora, e a tendência é que Guga inicie a partida. No meio-campo, o volante Nonato não pode atuar por força de contrato, com a vaga sendo disputada por Ganso e Lucho Acosta. Já no ataque, Canobbio está suspenso, e Soteldo e Santiago Moreno brigam pela posição.

Santos e Fluminense em duelo pelo Brasileirão. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

