Depois de mais de um mês, Santos reencontra a Vila Belmiro

O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do Peixe na Vila Belmiro aconteceu em 23 de julho, quando a equipe foi derrotada pelo Internacional por 2 a 1. Desde então, o Alvinegro mandou seus jogos contra Juventude e Vasco no Morumbis, graças a um acordo firmado com o rival São Paulo para utilização do estádio.

De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, a intenção é de que o Santos atue na capital paulista sempre que houver possibilidade. Entretanto, o dirigente reconhece que a logística do calendário, aliada às demandas da Polícia Militar, torna difícil conciliar as datas com os compromissos dos outros clubes.

Neymar, camisa 10 do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A Vila Belmiro passou por reformas pontuais durante o período em que não recebeu partidas. O vestiário da equipe masculina agora conta com uma nova entrada para o gramado.

Além disso, sob as arquibancadas destinadas às torcidas organizadas, não será mais possível circular pelo térreo: um túnel foi construído ligando diretamente o setor ao campo, em um corredor plano, sem escadas subterrâneas.

Outro ajuste foi feito na arquibancada Cosme Damião, onde os vidros de proteção atrás do gol foram substituídos.

Como mandante na temporada, o Santos soma até agora 17 partidas, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Atuando fora de casa, o Alvinegro disputou 21 jogos, conquistando seis vitórias, quatro empates e sofrendo 11 derrotas.

A última vitória do Santos na Vila Belmiro aconteceu em 16 de julho, quando a equipe derrotou o Flamengo por 1 a 0, com gol marcado por Neymar.

Punição organizadas:

A Federação Paulista de Futebol acatou integralmente a sugestão do Ministério Público de proibir a entrada das torcidas organizadas Sangue Jovem e Torcida Jovem do Santos em todos os estádios do Estado de São Paulo até o final deste ano.

As organizadas não podem entrar nas praças esportivas com qualquer objeto que identifique os associados como faixas, bandeiras e camisetas.

A decisão ocorreu depois de incidentes no Estádio do Morumbi, no dia 17 de agosto, quando o Santos perdeu para o Vasco por 6 a 0, no Morumbis.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ao longo do dia, foram registradas três tentativas de confronto entre torcidas e uma tentativa de invasão ao estádio, sendo necessária a intervenção das equipes policiais.