Fluminense conta com trunfo para encarar o Santos pelo Brasileirão

O Fluminense enfrenta o Santos neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de sustentar um retrospecto amplamente favorável diante do Peixe. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Tricolor perdeu apenas uma vez – por 2 a 0, em 27 de outubro de 2021 – e soma cinco jogos sem ser derrotado pelo rival paulista.

A última visita à Vila terminou com goleada por 3 a 0 para o time carioca, em novembro de 2023. Desde 2019, foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota para os santistas.

Histórico dos Últimos 10 Confrontos

13/04/2025: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

29/11/2023: Santos 0 x 3 Fluminense (Brasileirão)

29/07/2023: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

01/08/2022: Santos 2 x 2 Fluminense (Brasileirão)

09/04/2022: Fluminense 0 x 0 Santos (Brasileirão)

27/10/2021: Santos 2 x 0 Fluminense (Brasileirão)

17/06/2021: Fluminense 1 x 0 Santos (Brasileirão)

21/02/2021: Santos 1 x 1 Fluminense (Brasileirão)

25/10/2020: Fluminense 3 x 1 Santos (Brasileirão)

26/09/2019: Fluminense 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Fluminense "das copas" no Brasileirão?

Mesmo vindo de revés por 1 a 0 diante do Bahia na ida das quartas da Copa do Brasil, a equipe comandada por Renato Gaúcho mantém a fama de copeira, conquistada no Mundial de Clubes e confirmada no mata-mata da Sul-Americana e da Copa do Brasil até o momento.

No Campeonato Brasileiro, porém, o rendimento não tem sido o mesmo. Apesar de ocupar a parte superior da tabela, o Flu ainda busca engrenar uma sequência convincente no quesito desempenho. A maratona de jogos decisivos e o desgaste físico explicam parte dessa oscilação, mas o intervalo até a volta contra o Bahia – marcada apenas para 10 de setembro, após a Data Fifa – permite ao técnico escalar força máxima diante do Santos.

Desfalques e possíveis novidades no time titular

O Clube das Laranjeiras terá mudanças obrigatórias. Samuel Xavier está fora por lesão, Canobbio cumpre suspensão e Nonato não pode atuar por força contratual, já que pertence ao Santos. Além disso, o lateral-esquerdo Fuentes também é desfalque, mas Renê continua como titular da posição.

Com isso, Guga assume a lateral direita. Na defesa, Freytes deve seguir entre os titulares, mas há chance de Ignácio ganhar oportunidade. Igor Rabello, recém-contratado, só pode atuar no Brasileirão e também é alternativa para Renato.

No meio-campo, a principal dúvida está na vaga de Nonato. Renato costuma utilizar uma trinca de volantes, o que pode ser mantido diante da presença de Neymar, que atua entre as linhas e exige maior proteção. Nesse cenário, Bernal, Martinelli e Hércules formariam a base do setor. Outra possibilidade é escalar um meia de criação, com Lucho Acosta e Paulo Henrique Ganso disputando espaço. O argentino sai na frente por ter iniciado a última partida do Brasileirão contra o Bragantino.

Provável escalação: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Ignacio), Renê; Martinelli, Hércules, Bernal (Lucho Acosta ou Ganso); Soteldo, Serna e Everaldo (Cano).