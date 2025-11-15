Gol perdido em Santos x Palmeiras revolta torcedores: 'Não pode'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (15). Até aqui, o duelo decisivo está 0 a 0, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

A partida entre Santos x Palmeiras começou como os torcedores esperavam em um duelo tão importante do Brasileirão. Os dois times com muita intensidade, buscando o gol e deixando tudo dentro de campo.

➡️Atitude de Rômulo Mendonça em Sport x Flamengo viraliza: 'Ninguém seria capaz'

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o argentino Álvaro Barreal saiu cara a cara com Carlos Miguel, teve tudo para marcar, mas viu o goleiro do Verdão operar um milagre. O gol perdido em Santos x Palmeiras causou muita revolta entre os torcedores. Veja o lance e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Neymar em ação em Santos x Palmeiras (Foto: Flavio Hopp/Noticia em Foto/Gazeta Press)

Veja gol perdido em Santos x Palmeiras e reação da web

Escalação das equipes

Abel Ferreira foi obrigado a promover uma série de alterações na escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos, na noite deste sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro. O clube soma 11 desfalques para o confronto, incluindo jogadores convocados na Data Fifa, suspensos e lesionados.

Serão três zagueiros de origem na escalação de Santos x Palmeiras, com Micael e Murilo recuados e Bruno Fuchs auxiliando a saída de bola. O meio tem Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio. Raphael Veiga e Bruno Rodrigues formam a dupla de ataque.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Palmeiras entra contra o Santos no gramado da Vila Belmiro com a missão de se manter na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira iniciou a rodada empatada em pontos com o Flamengo, que encara o Sport fora de casa, mas leva vantagem no número total de vitórias, principal critério de desempate da competição.

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Rapahel Veiga e Bruno Rodrigues.

O Santos está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla de zaga será formada por Zé Ivaldo e Adonis Frías. O zagueiro Luan Peres não foi relacionado, já que passou a semana inteira treinando sem bola por causa do protocolo de concussão após o choque com Arrascaeta no duelo contra o Flamengo. Alexis Duarte está servindo à seleção paraguaia nesta Data Fifa. João Basso fica como opção no banco de reservas.

Vojvoda definiu o time para Santos x Palmeiras: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e João Schmidt; Barreal, Neymar e Guilherme.