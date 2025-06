Comentarista cobra ‘solidariedade’ de Neymar em processo de renovação com Santos

Faltam apenas 18 anos para o encerramento do atual contrado de Neymar com o Santos, que chega ao fim no dia 30 de junho. Até o momento, o jogador ainda não chegou a um acordo pela permanência no Alvinegro. Ao Lance!, o comentarista Ubirajara Iglecio Neto, mais conhecido como Bira, do Desimpedidos, analisou o atual impasse.

O comunicador cobrou solidariedade do estafe do camisa 10 no processo de renovação. Bira, analissou tudo que Neymar pode oferecer para o clube, mas apontou que o retorno esportivo ainda é abaixo do esperado. Para ele, o jogador poderia aceitar uma redução salarial no processo de renovação com o clube.

- Eles (estafe do Neymar) falaram muito que voltaram ao Santos em solidariedade. Mas tem informações, e confirmadas, que o Santos deve R$ 85 milhões para o Neymar. Que foi os 75% do que o clube arrecadou com a chegada dele em acordos comerciais. Acho que agora, com essa renovação, é o momento, de fato, deles mostrarem solidariedade - iniciou o comentarista, antes de completar.

- É óbvio que o Neymar vale esse dinheiro investido. Mas nas condições físicas que ele se apresenta, não sei se vale apena. Também é logico que o pacote é grande, tem coisas que não dá para colocar na ponta do lápis. Mas a partir do momento que ele não desempenha o esperado em campo, acho que vale o estafe dele renovar por valores abaixo, e mostrar a solidariedade citada anteriormente. Ele saindo, seria um atestado de não saber se esse time resistiria a pressão - concluiu.

O que se sabe sobre a renovação de Neymar?

Até o momento, não existe nenhum anúncio sobre a extensão contratual do camisa 10. Recentemente, o jogador se esquivou de perguntas referente o tema durante uma aparição no leilão do Instituto Neymar Jr, realizado na última terça-feira (10), em São Paulo.

No mesmo evento, o pai do atleta chegou a abordar o tema com a imprensa. De acordo com ele, o estafe do jogador teria um acordo encaminhado para uma permanência do jogador no clube santista.

- Vai acontecer. Só ter um pouco de paciência porque é só no dia 30 de junho que encerra o contrato dele — declarou.