Zico elogia gestão do Fortaleza e manda recado ao CEO do clube

O Fortaleza foi um dos ganhadores do 1º Prêmio de Governança da Sport Insider, sendo reconhecido pelas suas práticas de transparência e confiabilidade. Zico, ídolo do Flamengo e um dos maiores nomes do futebol brasileiro, elogiou a gestão do clube e enalteceu Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor. O prêmio foi entregue no dia 5 de junho, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

— Sei o quanto o Marcelo Paz tem feito pelo Fortaleza e como o clube cresceu graças a esse trabalho. Já são anos mantendo um alto nível de gestão, o que nos deixa muito felizes. Que continue assim, servindo sempre de exemplo para o futebol brasileiro - afirmou Zico.

A premiação, que avaliou a temporada 2024, possui como objetivo incentivar a adoção de boas práticas no futebol. Assim, envolvidos na área terão acesso a informações contábeis, financeiras e de governança de forma mais transparente e confiável

Marcelo Paz destacou a importância da conquista, que tende a se tornar uma iniciativa permanente. Idézio Rolim, conselheiro do clube, esteve presente e aceitou a premiação em nome do CEO e da instituição.

— Receber esse prêmio é um reconhecimento importante do trabalho sério que a gente vem fazendo com o Fortaleza desde 2017. Transparência e responsabilidade com as contas sempre serão prioridades da nossa gestão - contou Paz.

Notícias em alta do Fortaleza

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela. O Leão segue com venda de ingressos para o jogo contra o Santos, que acontecerá nesta quinta-feira (12).