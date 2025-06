Cena de Deyverson com árbitro em Fortaleza x Santos viraliza: ‘Entretenimento’

Conhecido por protagonizar cenas aleatórias dentro de campo, Deyverson mais uma vez virou assunto no futebol nacional. Durante o confronto entre Fortaleza e Santos, na Arena Castelão, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante viralizou nas redes sociais após ter uma cena cômica com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto pela 12ª rodada do Brasileirão. O cronômetro marca dez minutos, quando Deyverson teve um encontro com o árbitro da partida no círculo central do meio de campo. O contato fez Paulo Cezar Zanovelli ir ao chão.

O lance viralizou de forma rápida nas redes sociais. Internautas brincaram com a cena e insinuaram que o camisa 18 do Fortaleza teria feito uma falta na autoridade máxima da partida. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Cazé TV fecha parceria com artista brasileiro para Mundial

Fortaleza x Santos

Em campo, o Santos saiu na frente do placar. O atacante Barreal foi o autor do gol da equipe paulista, aos 14 minutos do primeiro tempo. O camisa 22 recebeu passe na medida de Rollheiser, na pequena área, para tocar na saída do goleiro adversário.

Posteriormente, o Santos voltou a marcar aos 40 minutos com o atacante Guilherme. O camisa 11 recebeu um passe de Tiquinho, na área para finalizar no canto do gol tricolor. João Ricardo mais uma vez não teve chances de defesa.

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, a equipe alvinegra vai alcançando a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fortaleza vai caindo para a 18ª posição, na zona de rebaixamento.