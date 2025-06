Santos não cobre oferta e terá outra saída na janela de transferências

O lateral-direito do Santos, Léo Godoy, está de saída do clube. O jogador recebeu uma proposta de um time argentino. Nesta temporada, ele entrou em campo em 20 partidas e fez um gol.

A confirmação da informação foi dada pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, no programa Seleção SporTV.

O defensor chegou ao clube da Baixada Santista no início deste ano por empréstimo do Athlético-PR. O contrato era válido até o final deste ano, com opção de compra. O Peixe não vai cobrir a oferta do Independiente, da Argentina.

Entre outros assuntos, Teixeira falou sobre a intenção de contratar na próxima janela. Ele disse que o Diretor Executivo de Futebol, Alexandre Mattos, já está se movimentando no mercado. O dirigente foi anunciado nesta quarta-feira (05).

-Não podemos esquecer que o Santos vem da segunda divisão. Não é um planejamento de já estar na Série A, com recursos financeiros e plantel. Disputamos a Série B, reformulamos o plantel, tínhamos uma comissão técnica que iniciou o Paulista e parte do Brasileiro. Entendemos que precisávamos alterar. Mudamos. Entendemos que temos um bom elenco. A classificação atual não está de acordo com o elenco, com a qualidade do elenco. A mudança de filosofia do Caixinha para o Cleber já se reflete na questão técnica do Botafogo, na força e vitalidade, na condição física da comissão anterior. Diferente do que vemos hoje. O Santos tem fôlego. Conversamos ontem e hoje com o Alexandre Mattos, ele já está atuando no mercado. Vamos usar bem essa janela. Recebemos hoje a questão do Athletico pelo Leo Godoy. Existe uma cláusula de liberação e estaremos liberando. - ressaltou.

Marcelo Teixeira ainda falou sobre a qualidade do elenco do Peixe, que conta atualmente com 35 atletas.

-Vão sair jogadores e vão entrar jogadores importantes para o Santos utilizar esse momento para fortalecer o grupo. Mattos avaliou o elenco como muito forte, muito bom. Cabe ajustar bem, como a comissão técnica faz dentro de campo, a diretoria com o executivo de futebol fora dele. É equilibrar bem esse elenco. Há carências nítidas e pontuais. Queremos rapidamente fazer essas reposições para utilizar esses 30 dias e o Santos voltar contra o Palmeiras com um trabalho em campo e grupo mais fortalecido. E possivelmente com o Neymar. Vamos ter força mesmo assim para trazer reforços pontuais - afirmou.

Léo Godoy está de saída do Santos para o Independiente, da Argentina. O jogador pertence ao Athletico-PR. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Léo Godoy:

Natural de Concordia, na Argentina, Godoy tem 28 anos e começou a carreira profissional no Atlético Rafaela, em 2015. Ele chegou a passar pelo Talleres antes de chegar ao Estudiantes, em 2021. Na equipe de La Plata, o lateral explodiu e virou um dos principais destaques.

Em 2023, Léo Godoy foi o lateral-direito que mais deu assistências em toda a América do Sul, com 11 passes para gol. Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes e foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina.

O ótimo desempenho chamou a atenção do Athletico-PR, que o adquiriu em definitivo em 2024. No Furacão, o argentino atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências.

NÚMEROS PELO SANTOS

18 jogos (13 titular)

1 gol

4 passes decisivos

3/19 cruzamentos certos (16%)

36% eficiência nos duelos

1.7 bolas recuperadas por jogo

0.9 desarmes por jogo

1.4 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.59

Saída de Furch:

O atacante Julio Furch pediu a rescisão do contrato com o Santos na última quarta-feira (04). O argentino de 35 anos ainda não entrou em campo nesta temporada. Com a chegada de Cléber Xavier, foi reintegrado ao elenco e deixou de treinar separado do grupo. O contrato do jogador é válido até o fim do ano. Ele soma 63 partidas e nove gols pelo clube.