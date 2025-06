Novo executivo de futebol, Alexandre Mattos avalia o elenco do Santos

O novo executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, avaliou o elenco do clube e afirmou que irá ao mercado em busca de reforços.

O maior desafio será a tentativa de manter o atacante Neymar por mais um ano na Baixada Santista. No entanto, as negociações estão sendo conduzidas diretamente entre o pai do jogador e o presidente Marcelo Teixeira. O contrato atual do ídolo vence no dia 30 de junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em entrevista à Santos TV, o diretor destacou também a força da torcida santista na Vila Belmiro.

-Já conversei um pouco com as pessoas. Vi o Santos atuando. O último jogo foi bom, apesar do resultado. O elenco é bom e, como todo clube do mundo, pode ter um ajuste ou outro na janela que se abre. Temos nossos reforços aqui dentro, que é a nossa categoria de base. Temos alguns jogadores que precisamos recuperar e que já comprovaram que são bons. Acima de tudo, é o futebol se unir e aproveitar os momentos em que estamos com a nossa torcida. Sei o quanto é difícil jogar contra. Precisamos sair o quanto antes dessa situação. As palavras são trabalho e união. Nada diferente. Falar menos e trabalhar mais para conquistar os resultados que precisamos.

Anunciado pelo Santos na última quinta-feira (04), Alexandre Mattos conversa com o elenco ao lado do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Alexandre Mattos foi anunciado na última quinta-feira (06), mas chegou à Baixada Santista no início da semana para iniciar sua ambientação no novo clube. Com passagens marcantes, especialmente por Cruzeiro e Palmeiras, Mattos celebrou o acerto com o Peixe.

continua após a publicidade

-O Santos é um clube pelo qual todo profissional sonha em trabalhar. A cidade oferece uma qualidade de vida rara no Brasil e possui um carisma reconhecido mundialmente. Qualquer pessoa da área deseja estar aqui. Quando o Marcelo me fez o convite, passou um filme na minha cabeça, lembrando de tantas vezes em que estive na Vila Belmiro e de como sempre foi difícil jogar naquele estádio. Sempre recebi muito respeito dos moradores da cidade. É um desafio que me dá prazer, algo que sempre esteve presente nos meus pensamentos e no meu coração: a vontade de, um dia, fazer parte disso.

O que vem pela frente:

O Santos vai inaugurar o novo CT das categorias de base e do time feminino em um evento que será realizado na próxima segunda-feira (09). O pai de Neymar foi o responsável por intermediar a parceria com os investidores do clube.

continua após a publicidade

Durante a pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da FIFA, o clube deve promover mais melhorias em sua infraestrutura. Anteriormente, o vestiário da Vila Belmiro foi completamente remodelado, assim como as pinturas em algumas dependências do clube. A ideia também é instalar dois novos telões no estádio.

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.