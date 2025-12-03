Ceará visita o Flamengo com desfalques; veja escalação provável

O Ceará visita o Flamengo nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), valendo pela 37ª rodada do Brasileirão. Tentando garantir a permanência, o técnico Léo Condé terá desfalques para definir a escalação alvinegra.

O setor defensivo apresenta duas baixas importantes: o zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A dupla está suspensa pelo acúmulo de três cartões amarelos - punições recebidas no empate contra o Cruzeiro.

Marllon deve ser o escolhido na zaga e Nicolas tende a atuar na esquerda. Rafael Ramos, lateral que joga pela direita, pode ser uma opção no improviso.

Partida entre Ceará e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

O atacante Pedro Henrique, que se recupera de lesão, não viajou com o elenco. Fernandinho deve seguir na posição, assim como foi diante da Raposa.

Assim, uma provável escalação do Vovô contra o Flamengo é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas (Rafael Ramos); Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

O Alvinegro tem 43 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. O líder Flamengo, que precisa de uma simples vitória para levantar a taça, tem 75 pontos.

Título x Z4: objetivos de Flamengo e Ceará

Com o campeonato perto de seu fim, Flamengo e Ceará entrarão em campo tendo objetivos diferentes. Tetracampeão da Copa Libertadores, o Rubro-Negro tem chances de levantar mais uma taça nesta quarta, diante de sua torcida. Uma vitória simples é o suficiente para garantir a conquista.

O Ceará, por outro lado, trava uma batalha contra o rebaixamento. Um triunfo em solo carioca poderia selar a permanência do Vovô, mas tal feito dependeria de outros resultados. Ao mesmo tempo, no caso de um revés, entrar na zona de rebaixamento é uma possibilidade.