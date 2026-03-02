Lucas Moura abre o jogo após eliminação do São Paulo no Paulista: 'Batalhar mais'

Lucas Moura abriu o jogo após a eliminação do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador analisou o resultado contra o Palmeiras, no jogo deste domingo (1). Na sua entrevista pós-jogo, destacou que o clube passou por um final e um começo de ano muito turbulento - muito pelas questões políticas que assolaram o time.

- Acho que é a superação. A gente terminou o ano de uma maneira muito conturbada e começou o ano também de maneira turbulenta ali, com tudo que aconteceu e a gente oscilando bastante. No jogo contra o Primavera, a gente estava brigando pra classificar e pra não cair, e todo mundo apontando a gente como possível rebaixado. A gente conseguiu superar e conseguiu classificar - disse o veterano.

Lucas Moura também analisou os resultados que vieram antes desta derrota. O jogador destacou a classificação em cima do Primavera e do Red Bull Bragantino.

- Ganhamos um jogo dificílimo contra o Bragantino fora de casa, que a gente não vencia desde 2019. Chegamos numa semifinal com muita superação, então acho que é isso que a gente tira de positivo. Chegamos numa semifinal, enfrentamos um grande adversário, jogamos de igual pra igual, não conseguimos… agora é batalhar mais, trabalhar mais. Acho que o time vem numa sequência boa no Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pela frente. É continuar trabalhando pra que a gente possa conquistar coisas grandes - completou.

Lucas Moura falou sobre o resultado contra o Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.