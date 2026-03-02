Diretor do São Paulo detalha plano para jogos fora do Morumbis

Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, explicou os planos do clube para partidas que não possam ser disputadas no Morumbis. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de março, a equipe enfrenta a Chapecoense no Estádio do Canindé, já que o gramado do estádio tricolor passará por intervenções.

A tendência é que o Canindé volte a ser utilizado em outras ocasiões, caso o Morumbis não esteja disponível. Nos últimos dias, o estádio recebeu uma sequência de shows da banda AC/DC.

Outros eventos já estão programados para o local neste ano, como apresentações de The Weeknd, nos dias 30 de abril e 1º de maio, e de Harry Styles, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho.

Após a eliminação do Tricolor no Campeonato Paulista, neste domingo, 1º, Rui Costa foi questionado sobre o tema. Havia a possibilidade de uma eventual final ser disputada no Canindé. Antes da decisão, o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, também foi cogitado, mas, segundo o dirigente, questões logísticas pesaram contra a escolha.

- É uma tendência que sejam no Canindé, sempre pensando no acesso do nosso torcedor. Deixando claro que nós não podemos jogar no Morumbis, e por isso vamos jogar lá. É uma tendência que os jogos do São Paulo sejam no Canindé - afirmou Rui.

- Tínhamos cogitado Campinas, mas por questões operacionais, de parcerias financeiras e custos, entendemos que o melhor caminho é o Canindé. Os jogos que o São Paulo não puder atuar no Morumbis deverão ser lá - completou.

Estádio do Canindé pode ser palco de mais jogos neste ano (Foto: Anderson Romão / Portuguesa)

Vila Belmiro não foi consultada

Ano passado, por conta do calendários de shows no estádio do Morumbis, os últimos jogos como mandante na temporada aconteceram na Vila Belmiro, estádio do Santos. Porém, o Lance! apurou que a Vila não foi consultada como possibilidade para este ano. O motivo seria a distância e o afastamento que trouxe da torcida.