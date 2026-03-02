Botafogo discute termos com Atlético-MG pelo retorno de Júnior Santos

O Botafogo avançou nas negociações pelo retorno do atacante Júnior Santos, de 31 anos, atualmente no Atlético-MG. O jogador, insatisfeito com sua passagem pelo clube mineiro, voltaria ao Glorioso cerca de um ano depois de sua venda. A SAF vê o movimento como boa oportunidade de mercado e as conversas avançaram nas últimas horas.

Os moldes da negociação são por empréstimo até o fim da temporada. A ideia da diretoria alvinegra é não arcar com custos de salário do atleta, mas incluir bônus por metas relacionadas à performance do jogador, fazendo com o que o Galo possa receber valores ao longo do vínculo ou até mesmo não precisar desembolsar quantias futuras relacionadas à aquisição do jogador. Outro ponto apresentado é a possibilidade de Júnior se recuperar em campo, em negócio que ajudaria as três partes envolvidas.

As informações iniciais são do jornalista Venê Casagrande e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Júnior Santos viveu o auge da carreira em sua última passagem pelo Glorioso. O atacante foi o artilheiro da Libertadores 2024 com dez gols, tendo feito o terceiro na final conquistada justamente sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires, no primeiro título do Botafogo na competição continental.

O atacante deixou o Glorioso no início de 2025 rumo ao Galo por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na cotação de janeiro de 2025). Por lá, no entanto, passou longe do nível apresentado no Rio de Janeiro.

Com a camisa do Atlético-MG, Júnior Santos acumulou problemas físicos com lesões e disputou apenas 28 jogos, tendo marcado dois gols. O camisa 37 vem sendo alvo de críticas pela torcida atleticana e vê com bons olhos o retorno ao clube onde se destacou. Ele tem contrato até o fim de 2028.

A janela de transferências para clubes do país se fecha apenas no dia 27 de março, o que dá ao Botafogo mais tempo para os trâmites — diferente da internacional, que será encerrada na próxima terça-feira (3/3).

Botafogo no mercado

Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacante Lucas Villalba. A posição de Júnior Santos não era vista como prioridade, mas a oportunidade ligou o alerta da diretoria alvinegra.

