imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Efeito Domínguez? Atlético-MG volta a ficar sem sofrer gols após dez partidas

Sistema defensivo vem sendo um dos grandes problemas do Galo na temporada

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 02/03/2026
12:29
Zagueiro Ruan bloqueia tentativa de gol do América (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraZagueiro Ruan bloqueia tentativa de gol do América (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro ao eliminar o América nos pênaltis. Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar da partida de volta, e empate também na ida, a decisão foi para as penalidades. Melhor para o Galo, que venceu por 4 a 2 e confirmou a classificação.
O Atlético garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro ao eliminar o América nos pênaltis. Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar da partida de volta, e empate também na ida, a decisão foi para as penalidades. Melhor para o Galo, que venceu por 4 a 2 e confirmou a classificação.

Um ponto positivo a ser destacado é a solidez defensiva. O Atlético não sofreu gols, algo que não acontecia havia dez partidas consecutivas. Em 14 jogos disputados na temporada 2026, esta foi apenas a segunda vez que a equipe terminou sem ser vazada.

A partida marcou a estreia do técnico Eduardo Domínguez. Conhecido por montar sistemas defensivos fortes e organizados, "El Barba" já deixou sua marca logo no primeiro compromisso. Foi possível observar uma equipe mais compacta, bem posicionada e atenta às movimentações do adversário.

O América teve dificuldades para criar chances claras. Quando o Coelho avançava, o Atlético conseguia se recompor rapidamente e neutralizar as jogadas, especialmente dentro e nas proximidades da área. A equipe quase não sofreu finalizações perigosas nessas regiões.

Onde melhorar? Domínguez identificou

Por outro lado, os arremates de média distância ainda preocupam. O América recorreu a esse recurso em alguns momentos, explorando os espaços concedidos pelo Atlético na intermediária. Esse é um ponto que precisa ser ajustado, já que o time tem permitido que adversários construam e finalizem de fora da área com relativa liberdade.

Domínguez reconheceu essa falha, citando, inclusive, o gol sofrido contra o Grêmio, originado justamente em um chute de longa distância após excesso de espaço concedido. O treinador afirmou que pretende trabalhar para corrigir esse problema e fortalecer ainda mais o sistema defensivo da equipe:

— Essa situação foi igual o gol do Grêmio, foi similar. É uma situação que precisamos melhorar. É algo que acontece e nós temos que trabalhar para melhorar. Por sorte nós temos tempo. Temos que unir o tempo e a paciência para que possamos melhorar e seguir crescendo — comentou o treinador.

Domínguez coletiva (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em coletiva após América x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

