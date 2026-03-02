Fluminense amplia invencibilidade de sete anos contra o Vasco no Carioca
Tricolor fez seis finais no período
A classificação do Fluminense à final do Campeonato Carioca de 2026 ampliou uma sequência invicta do Clube das Laranjeiras. O empate por 1 a 1 com o Vasco, no último domingo (1º), no Maracanã, somado à vitória por 1 a 0 na ida, ampliou um tabu de sete anos no Estadual e reforçou um recorte de regularidade do Tricolor na competição.
O Flu não perde para o Vasco pelo Campeonato Carioca desde 2019. De lá para cá, são oito partidas de invencibilidade no torneio, com cinco vitórias e três empates.
Sequência invicta do Fluminense no Carioca contra o Vasco
- 2026 – Flu 1x1 Vasco (Maracanã)
- 2026 – Vasco 0x1 Flu (Engenhão)
- 2025 – Vasco 1x2 Flu (Mané Garrincha)
- 2024 – Flu 0x0 Vasco (Maracanã)
- 2023 – Flu 2x0 Vasco (Maracanã)
- 2022 – Flu 2x0 Vasco (Engenhão)
- 2021 – Flu 1x1 Vasco (Raulino de Oliveira)
- 2020 – Vasco 0x2 Flu (Maracanã)
No período, o Tricolor marcou 11 gols e sofreu apenas quatro diante do rival no Estadual.
No jogo decisivo deste domingo, o roteiro foi tenso. O Fluminense perdeu um pênalti logo no início, saiu atrás no placar após gol de Robert Renan — validado pelo VAR — e viu o Vasco ter a chance de ampliar na segunda etapa. Brenner, porém, parou em Fábio na cobrança.
A resposta veio no fim. Aos 42 minutos do segundo tempo, Ganso converteu pênalti e empatou a partida, garantindo a vaga pelo placar agregado (2 a 1). A equipe administrou os minutos finais e confirmou a classificação.
O Tricolor das Laranjeiras, agora, aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso.
