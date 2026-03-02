menu hamburguer
Fluminense

Fluminense amplia invencibilidade de sete anos contra o Vasco no Carioca

Tricolor fez seis finais no período

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
11:19
Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Fluminense garante vaga na grande decisão do Campeonato Carioca após eliminar o Vasco (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
A classificação do Fluminense à final do Campeonato Carioca de 2026 ampliou uma sequência invicta do Clube das Laranjeiras. O empate por 1 a 1 com o Vasco, no último domingo (1º), no Maracanã, somado à vitória por 1 a 0 na ida, ampliou um tabu de sete anos no Estadual e reforçou um recorte de regularidade do Tricolor na competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Flu não perde para o Vasco pelo Campeonato Carioca desde 2019. De lá para cá, são oito partidas de invencibilidade no torneio, com cinco vitórias e três empates.

Sequência invicta do Fluminense no Carioca contra o Vasco

  • 2026 – Flu 1x1 Vasco (Maracanã)
  • 2026 – Vasco 0x1 Flu (Engenhão)
  • 2025 – Vasco 1x2 Flu (Mané Garrincha)
  • 2024 – Flu 0x0 Vasco (Maracanã)
  • 2023 – Flu 2x0 Vasco (Maracanã)
  • 2022 – Flu 2x0 Vasco (Engenhão)
  • 2021 – Flu 1x1 Vasco (Raulino de Oliveira)
  • 2020 – Vasco 0x2 Flu (Maracanã)

No período, o Tricolor marcou 11 gols e sofreu apenas quatro diante do rival no Estadual.

No jogo decisivo deste domingo, o roteiro foi tenso. O Fluminense perdeu um pênalti logo no início, saiu atrás no placar após gol de Robert Renan — validado pelo VAR — e viu o Vasco ter a chance de ampliar na segunda etapa. Brenner, porém, parou em Fábio na cobrança.

A resposta veio no fim. Aos 42 minutos do segundo tempo, Ganso converteu pênalti e empatou a partida, garantindo a vaga pelo placar agregado (2 a 1). A equipe administrou os minutos finais e confirmou a classificação.

➡️ Decisão da arbitragem em Fluminense x Vasco divide opiniões: 'Com certeza'

O Tricolor das Laranjeiras, agora, aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso.

➡️ Aposte nos jogos de Fluminense e Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Brenner, do Vasco, perdeu pênalti contra o Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Brenner, do Vasco, perdeu pênalti contra o Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

