Clube da Série A demite treinador após derrota no Estadual

O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi oficialmente demitido do Clube do Remo neste domingo (1). A decisão da diretoria ocorreu poucas horas após a derrota por 2 a 1 para o maior rival, o Paysandu, no jogo de ida da final do Campeonato Paraense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Comunicado do Remo

"Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada."

Enquanto o novo técnico não é contratado, o comando da equipe ficará a cargo do auxiliar técnico permanente Flávio Garcia e do preparador físico Gonzalo Llanos, que assumem o elenco de forma interina. O grande e imediato desafio da comissão provisória será o jogo de volta da final do Parazão contra o Paysandu, marcado para o próximo domingo, dia 8 de março, onde o Remo precisará reverter a desvantagem sofrida no primeiro duelo.

continua após a publicidade

Retrospecto no comando do Leão

Anunciado em meados de dezembro de 2025 com a missão de comandar o Remo no retorno à elite do Brasileirão após 32 anos, Osorio teve uma passagem relâmpago e de altos e baixos pelo clube. O treinador encerra seu ciclo com 14 jogos disputados, acumulando quatro vitórias, oito empates e duas derrotas.

Em sua curta trajetória, ele conquistou a Supercopa Grão-Pará logo em sua estreia contra o Águia de Marabá. No entanto, no Campeonato Brasileiro, o comandante deixa a equipe na 16ª posição, na beira da zona de rebaixamento, tendo somado apenas três pontos em quatro rodadas, fruto de três empates e uma derrota.

continua após a publicidade

Juan Carlos Osorio, técnico do Remo (Foto: Raul Martins / Remo)

➡️ Aposte no Campeonato Paraense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Clima tenso e polêmica nos bastidores

Além dos resultados ruins e da falta de vitórias na Série A, a demissão de Osorio foi antecedida por um forte desgaste interno. Na semana passada, após o empate contra o Internacional, o treinador expôs publicamente o lateral-esquerdo Sávio durante uma entrevista coletiva.

Osorio chamou o jogador de indisciplinado e descomprometido, chegando a afastá-lo do elenco ao vivo ao afirmar que ele não vestiria mais a camisa do clube sob o seu comando. A atitude dividiu opiniões entre os torcedores e a imprensa apontou que a declaração pode ter feito o treinador perder o controle do vestiário às vésperas de um clássico decisivo.