Santos goleia a Ferroviária e garante vaga nas oitavas de final da Copinha
Peixe faz 4 a 0 na Locomotiva e vai encarar o Cruzeiro na próxima fase da competição
O Santos está nas oitavas de final da Copinha! Na noite desta quarta-feira (14), o Peixe venceu a Ferroviária por 4 a 1, em São Carlos (SP), pela terceira fase da principal competição de base do país. O Alvinegro marcou três gols ainda no primeiro tempo, com Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson. Na etapa final, Kenay fez mais um, enquanto Nícolas fez o gol de honra da Locomotiva. O próximo desafio do time da Baixada será contra o Cruzeiro, ainda sem data e horário definidos.
Como foi o jogo?
O Santos iniciou a partida com fome de bola e mostrando que buscaria a classificação ainda no primeiro tempo. Com essa mentalidade aliada a uma boa movimentação, não demorou a sair o primeiro gol do Peixe, com Mateus Xavier, aos 11 minutos de duelo. Gustavo Henrique iniciou boa jogada, driblou os marcadores e descolou bom cruzamento para a área. Bernardo escorou e a bola sobrou para Mateus Xavier bater cruzado para abrir o placar.
Mesmo a frente no marcador, o Peixe seguia intenso e buscando ampliar o placar para chegar no intervalo com tranquilidade em busca de permanecer na competição. Pedro Assis, aos 21, foi às redes. Após boa tabela com Bernardo, o atacante invadiu a área e ficou na cara do gol para deslocar o goleiro Miguel e marcar.
O Peixe ampliou o placar aos 34. Nadson recebeu bom lançamento antes de invadir a área e finalizar no canto esquerdo do gol da Locomotiva. O resultado parcial já deixava o Peixe muito perto da vaga para a próxima fase da Copinha.
Na etapa complementar, o Santos tirou um pouco o pé na tentativa de apenas administrar o resultado. E deu certo. Apesar de uma partida menos intensa, o Peixe fez o placar virar goleada quando Kenay, aos 19 minutos, fez o quarto do time santista. O jogador recebeu passe de Follmer na entrada da área e bateu forte e rasteiro no canto esquerdo de Miguel.
Nos acréscimos, o gol de honra da Ferroviária, com Nícolas. Após cobrança de falta, a bola sobrou para o jogador na cara do gol que diminui o placar e dar números finais ao jogo.
✅Ficha técnica
FERROVIÁRIA 1 X 4 SANTOS
3ª FASE DA COPINHA
📍 Local: Estádio Luisão, em São Carlos (SP)
🥅 Gols: Mateus Xavier (11'/1°T) (0x1), Pedro Assis (21'/1°T) (0x2), Nadson (34'/1°T) (0x3), Kenay (19'/2°T) (0x4), Nícolas (45'/2°T) (1x4)
🟨 Cartões amarelos: João Ananias, João Victor, Schilling (FER); Matão, Rodrigo Falcão, JP Chermont e Filipe (SAN)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA: Miguel, João Victor, Tacianelli, Ortega, Matão, Schilling, Nícolas, Valadão, Marco Antônio, Coutinho, Zuccaro. (Técnico: Jean Carlo);
SANTOS: Rodrigo Falcão, João Alencar, JP Chermont, Gustavo Henrique, João Ananias, Pepê Firmino, Bernardo, Mateus Xavier, Contreras, Pedro Assis, Nadson. (Técnico: Vinícius Marques)
