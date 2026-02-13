Moisés é apresentado no Santos e revela ligação de Vojvoda durante negociações

Apesar de já ter estreado pelo Santos, o atacante Moisés foi apresentado oficialmente apenas nesta sexta-feira (13), na Vila Belmiro.

O jogador entrou aos 22 minutos do segundo tempo do duelo contra o Athletico-PR, realizado na última quinta-feira (12), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi derrotado por 2 a 1 e segue sem vencer na competição.

— Sou grato pela oportunidade de vestir essa camisa pesada, de um grande clube mundial. Estou um pouco nervoso. Minha estreia não foi como eu gostaria, por causa da derrota, mas mostrei um pouco de como posso ajudar o time. Espero ter o carinho e a confiança de todos - disse.

O novo camisa 21 também comentou sobre a relação com o técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou por mais de três anos no Fortaleza.

— Foram mais de três anos juntos. Ele me ajudou como ser humano e como profissional. Deu total suporte quando cheguei. Consegui mostrar o meu futebol e ainda tenho muito a ajudar. Ele conversou comigo e me ligou. Não tem como dizer não. A camisa é pesada e seria impossível recusar. Espero que neste ano possamos ser felizes. Quero ajudar o time e ser ajudado pelos companheiros, que me acolheram bem, para que possamos fazer uma grande temporada - completou.

Moisés celebrou a oportunidade de vestir a camisa do Peixe e classificou o momento como o maior desafio de sua carreira.

Nascido em Morro da Fumaça, em Santa Catarina, o atacante iniciou a trajetória profissional no Hercílio Luz, em 2019. Após se destacar, acumulou passagens por Concórdia, Brusque e Ponte Preta, até chegar ao Fortaleza, em 2022.

— O Santos é uma vitrine mundial, não só no Brasil. É um grande clube. Tenho muito a evoluir aqui. Todos ao meu redor querem me ajudar. Desde que cheguei, as pessoas têm me apoiado bastante. Quero retribuir esse carinho com gols e assistências - afirmou.

Inscrito no Campeonato Paulista, Moisés será opção no ataque para o técnico Juan Pablo Vojvoda no duelo decisivo deste domingo (15), contra o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do estadual.