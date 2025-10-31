Santos e Fortaleza se enfrentam pela Série A; veja retrospecto

Santos e Fortaleza duelam neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), pela Série A. O embate decisivo contra o rebaixamento acontecerá na Vila Belmiro. Analisando o retrospecto do confronto, o Peixe leva ligeira vantagem.

Já aconteceram dez jogos em solo paulista, com três vitórias do Santos, duas do Fortaleza e cinco empates. No encontro do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1 e decretou o inédito rebaixamento do time praiano.

O retrospecto total apresenta 23 partidas. O Peixe venceu oito, o Leão levou a melhor em cinco e, em outras dez partidas, a igualdade prevaleceu. São 34 gols para os paulistas e 25 para os cearenses.

Partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Pelo 1º turno, em partida que aconteceu na Arena Castelão, o Santos abriu 2 a 0 no 1º tempo e viu o Fortaleza reagir na etapa final, com dois gols de Pikachu. Nos acréscimos, quando o empate parecia encaminhado, um gol contra de João Ricardo deu a vitória por 3 a 2 aos visitantes.

Momentos de Santos e Fortaleza

O Santos, com 32 pontos, está em 16º lugar neste Brasileirão. O time de Juan Pablo Vojvoda vem de empate por 2 a 2 contra o Botafogo.

O Fortaleza é o 18º colocado na tabela, com 27 pontos. A equipe de Martín Palermo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o que renovou os ânimos na luta contra a queda.

O confronto deste sábado é decisivo para a parte inferior da classificação. O Alvinegro terá a chance de se afastar da zona e o Tricolor, em caso de vitória, poderá deixar o Z4 na rodada seguinte.