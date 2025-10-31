João Schmidt projeta duelo do Santos contra Fortaleza: 'O jogo mais importante do ano'

O Santos finaliza nesta sexta-feira à tarde (31) a preparação para o duelo contra o Fortaleza. O Peixe entra em campo neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva, o volante João Schmidt destacou a importância da partida como a mais decisiva da temporada. As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela e brigam diretamente para se afastar da zona de rebaixamento.

— A expectativa é grande. Encaramos como uma final. É o jogo mais importante do ano, assim como foi contra o Vitória. Amanhã temos mais uma oportunidade de fazer um grande jogo e vencer. Esse é o nosso objetivo, nosso foco. Precisamos ganhar dentro de casa, principalmente contra o Fortaleza, que é um adversário direto — afirmou o volante.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

João Schmidt durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

União do elenco:

João Schmidt comentou também sobre como o elenco santista tem lidado com a pressão, já que o time não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

— A gente conversa bastante sobre o que falta e o que precisamos melhorar. Todo time grande tem dificuldade nesses jogos. Às vezes, o adversário joga por uma bola só como foi contra o Grêmio e isso dificulta. Gera ansiedade durante o jogo. Na situação em que estamos, precisamos da vitória. Quando elas começam a aparecer, as coisas fluem naturalmente. Temos trabalhado para que esse momento chegue — explicou o volante.

O jogador também falou sobre o fato de o técnico Juan Pablo Vojvoda conhecer bem o adversário, já que comandou o Fortaleza por cinco temporadas. O argentino foi demitido em julho deste ano e anunciado pelo Santos no dia 22 de agosto.

— Ajuda muito. Ele conhece o clube e os jogadores, sabe como cada um atua e se comporta dentro de campo. Espero que ele seja pé-quente nesse primeiro jogo contra o Fortaleza e que a gente possa sair com a vitória — completou João Schmidt.

O Santos ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Em 29 partidas, o Peixe soma oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 36%.