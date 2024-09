Santos fatura R$37 milhões com a venda de ex-jogadores da base 

Santos lucra com a venda de Marcos Leonardo e Ângelo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 05:40 • Santos

Ângelo e Marcos Leonardo, crias do Santos, fecham negócio com equipes do futebol saudita e lucram quase R$40 milhões ao Peixe, que passa por uma fase conturbada após perder a liderança do Brasileirão Série B e sofrer forte pressão dos torcedores por mudanças na área técnica.

Marcos Leonardo foi o primeiro a ser negociado. O contrato foi fechado este sábado (31) e o centroavante foi vendido pelo Benfica, em Portugal, para o Al-Hilal, de Neymar, na Arábia Saudita, por R$ 249 milhões. O jogador chegou no time português no começo de 2024 e seu novo contrato tem duração de cinco anos.

O Peixe tem direito a 10% de mais-valia de uma futura venda do jogador, portanto vai receber cerca de R$ 21 milhões e mais R$ 7,5 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Marcos Leonardo fecha contrato com o Al-Hilal, equipe de Neymar (Foto: Divulgação / Santos FC)

No caso de Ângelo, seu novo companheiro de time será Cristiano Ronaldo. O atacante de 19 anos foi negociado com o Al Nassr apenas um ano após ser contratado pelo Chelsea, onde não chegou a entrar em campo com a camisa do clube inglês. Pela negociação entre as equipes, o Santos deve embolsar cerca R$ 5 milhões, mais R$ 3 milhões por ser o clube que revelou o atleta.

Ângelo foi o jogador mais jovem da história do Brasileirão a estrear na competição na era dos pontos corridos em 2020, com apenas 15 anos.