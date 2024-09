Corinthians encerra janela com saldo positivo em contratações, mas com acúmulo de polêmicas extracampo

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 04/09/2024 - 04:50 • São Paulo (SP)

O Corinthians encerrou a janela de contratações do meio de ano com saldo positivo. Dos sete nomes que chegaram ao clube, cinco já são titulares da equipe comandada por Ramón Díaz, além do volante Alex Santana, fora do time até novembro devido a lesão na coxa esquerda.

As contratações feitas pela diretoria foram cruciais para o trabalho da comissão técnica que sofria com ausências em posições importantes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No entanto, o alvinegro segue enfrentando problemas extracampo, como o pedido de impeachment de Augusto Melo feito pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O pedido está inserido no contexto do processo que investiga o acordo de patrocínio master com a empresa de apostas "VaideBet".

A empresa rompeu o contrato com o Corinthians no dia 7 de julho devido à denúncia de uma suposta irregularidade no repasse de parte da comissão financeira pela intermediação do acordo a um "laranja". O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

O contrato assinado pelo Corinthians e a "VaideBet" no início do ano previa o pagamento de R$ 370 milhões e tinha duração até o fim de 2026.

Além da polêmica envolvendo a ex-patrocinadora, o Timão também enfrentou cobranças referentes a atrasos nos pagamentos por jogadores adquiridos recentemente.

O Flamengo, por exemplo, notificou o alvinegro nesta semana solicitando que o clube quite a terceira e maior parcela da compra do lateral-direito Matheuzinho, no valor de R$ 8 milhões, que está vencida desde o dia 5 de agosto. O clube já pagou as duas primeiras parcelas, no valor de R$ 4 milhões cada, e ainda terá outras duas de R$ 2,5 milhões a serem pagas nos próximos meses.

Também recentemente, o Cuiabá acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, responsável por intermediar conflitos e disputas no âmbito do futebol, alegando que o alvinegro não teria pago a segunda de quatro parcelas pela compra do volante Raniele. O Corinthians admitiu ter atrasado o pagamento dos 400 mil euros, cerca de R$ 2,4 milhões, e afirmou que trabalhava para regularizar a situação o mais rápido possível.