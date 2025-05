Eleição da CBF é neste domingo; pode haver reviravolta?

A CBF realiza neste domingo (24) a eleição para a escolha do próximo presidente da entidade. O pleito acontece dois meses após Ednaldo Rodrigues ter sido reconduzido ao cargo, mas o mandatário foi afastado do comando da entidade por decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) em 15 de maio. Agora, será substituído por Samir Xaud, único que conseguiu inscrever uma chapa.

Deposto em meio a suspeita de fraude em uma assinatura, Ednaldo Rodrigues tentou por uma semana voltar ao comando da entidade através de um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas acabou desistindo.

Isso abriu caminho para Samir Xaud, da Federação de Roraima, ser eleito neste domingo. Apoiado por 25 das 27 federações, além de dez clubes das Séries A e B, Xaud não terá concorrente. Isso porque Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a anunciar candidatura, não conseguiu o apoio mínimo previsto para se inscrever.

Mudanças no estatuto da CBF realizadas nos últimos anos estabeleceram que, para concorrer à eleição na CBF, eram necessários o apoio mínimo de quatro federações e quatro clubes, mas Carneiro Bastos só conseguiu chamar para o seu lado a Federação Paulista, a qual preside há dez anos, e a do Mato Grosso.

Além disso, a decisão do TJRJ que afastou Ednaldo Rodrigues também tornou nulas as mudanças de estatuto realizadas nos últimos anos. Assim, passou a valer a regra antiga, que é ainda mais restritiva: uma chapa só pode concorrer na eleição da CBF se tiver o apoio de oito federações e cinco clubes.

CBF validou eleição em reunião neste sábado

Essas regras foram referendadas neste sábado (25) em Assembleia Geral Extraordinária convocada pela CBF. Participaram do encontro 26 das 27 federações. A única ausente foi a Paulista, de Reinaldo Carneiro Bastos.

Com a decisão da Justiça do Rio e a anuência das federações, não há chance de haver reviravolta na eleição da CBF deste domingo. Assim, como acontece desde o fim dos anos 1980, o pleito terá candidato único: será Samir Xaud, que assumirá como presidente da entidade no mesmo dia e terá mandato até 2029.