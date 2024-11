Com o fim da Data Fifa, o Campeonato Brasileiro volta a todo favor, nesta quarta-feira (20), para grande parte dos times da Série A. Serão oito jogos, válidos pela 34ª rodada, que serão decisivos para aqueles que entram em campo. Confira onde assistir, horários e escalações das partidas. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Corinthians x Cruzeiro

Em um horário alternativo para o meio da semana, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena a partir das 11h (de Brasília), em jogo que abre a rodada no Dia da Consciência Negra. O Timão vive um momento de ascensão no campeonato e não sabe o que é perder há cinco partidas. Com a alavancada, a briga da equipe de Ramón Díaz se tornou uma vaga para pré-Libertadores, que pode ficar mais próxima com uma vitória em Itaquera. Os donos da casa ocupam da 11ª posição, com 41 pontos, e podem subir até duas posição com a conquista dos três pontos.

Por outro lado, o Cruzeiro visa retomar a fase de vitórias após venceu o Criciúma na última rodada. A Raposa vinha de sete jogos sem vencer na competição e viu aumentar a distância para o G4. Agora, o Cabuloso é o sétimo colocado, com 47 pontos e precisa pontuar para não perder a posição.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Raniele (André Ramalho) e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique; Mateus Vital, Barreal e Lautaro Díaz

Bragantino x São Paulo

O Red Bull Bragantino entra em campo contra o São Paulo a partir das 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. As equipes vivem momentos distintos no campeonato e ambos precisam dos três pontos nesta rodada. O Massa Bruta é o atual 18º colocado, com 36 pontos, e segue na luta contra o rebaixamento. Uma vitória em casa o tiraria do Z4. Já o Tricolor Paulista é está na quinta posição, com 57 pontos, e precisa vencer para continuar na briga pelo G4.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho, Sasha

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Ruan, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor), Luciano; Erick (Rato), Lucas Moura, Calleri

Athletico-PR x Atlético-GO

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em duelo na parte de baixo da tabela. O Furacão enfrenta o lanterna do campeonato, em casa, em busca de uma vitória para escapar de vez da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro é o atual 14ª colocado, com 37 pontos, mesma pontuação do Juventude, primeiro time do Z4.

📺 Onde assistir: CazéTV, TNT e Rede Furacão

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Felipinho, Nikão; Cuello, Emersson (Di Yorio), Julimar (João Cruz)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Bruno, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz, Jan Hurtado

Criciúma x Vitória

Em mais um duelo direto para fugir da zona da degola, o Criciúma encara o Vitória a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. O Tigre ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Leão é o 13º colocado, com 38 pontos. Apesar da distância de três posições, ambos têm chance de entrar na zona nesta rodada e precisam dos três pontos.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo (Alisson), Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes; Newton, Barreto, Allano, Fellipe Mateus (Pedro Rocha), Matheusinho, Arthur Caíke (Bolasie)

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado (Willian Oliveira), Matheuzinho; Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro.

Bahia x Palmeiras

O Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova a partir das 18h (de Brasília), em busca dos três pontos para diminuir a distância do pelotão de cima. Já o Verdão precisa vencer para enconstar no Botafogo e seguir vivo na briga pelo título. O Tricolor de Aço ocupa a 8ª colocação com 46 pontos, enquanto a equipe de Abel Ferreira é o 2º colocado, com 64 pontos, quatro a menos que o líder.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro, Cauly; Everaldo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López)

Grêmio x Juventude

Em um clássico gaúcho, Grêmio e Juventude se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Imortal ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, enquanto o Ju é o 17º, com 37 pontos. Uma vitóiria simples para o Papo pode tirá-lo da zona da degola, enquanto os três pontos pode dar a tranquilidade para o Tricolor buscar uma vaga em uma competição internacional e esquecer de vez o Z4.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi e Pepê; Monsalve, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias (Marcelinho ou Diego Gonçalves), Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari).

Cuiabá x Flamengo

Cuiabá e Flamengo se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O Dourado ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o quarto, com 59 pontos. Para os donos da casa, uma vitória pode deixá-los vivos na briga contra o descenso. Para a equipe de Filipe Luís, os três pontos vale a vaga no G4, ameaçada pelo quinto colocado Internacional, com a mesma quantidade de pontos.

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi e Pepê; Monsalve, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Allan), Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael; Bruno Henrique (Lorran).

Atlético-MG x Botafogo

O duelo entre os Alvinegros será um dos jogos mais importantes da rodada. Além dos três pontos, a partida deve ser um 'ensaio' para o que as equipes podem esperar na final da Libertadores, no dia 30, no Monumental de Núñez, Buenos Aires. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O Atlético-MG ocupa a 10ª colocação com 42 pontos, mas tem sua posição ameaçada pelo Corinthians. Já o Botafogo é o líder, com 68 pontos, e precisa vencer para garantir a permanância no topo da tabela e aumentar a distância para o vice nessa reta final.

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Deyverson, Hulk.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares.

